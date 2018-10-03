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أخبار البلد

الأعلى للإعلام : قرار البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي لا يستهدف قناة بعينها

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:05 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان هناك تنسيقا مع الأجهزة المختصة وهى الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية بشأن تنفيذ قرار المجلس بمنع تواجد اجهزة بث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي .

وأضاف سليم أن القرار ليس له علاقة بقناة معينة ، مشيرا الى ان المجلس يتابع مع الأجهزة تنفيذ القرار.

وكان المجلس قد وجه خطابات إلى الشركات العامة فى مجال البث أو إعادة البث تنفيذا للقانون 180 لسنة 2018 والذى يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة.

يأتى ذلك تنفيذا للقانون ولضبط المشهد الإعلامى للقضاء على فوضى وجود أجهزة البث وأضاف أن هذه الإجراءات ليست تقييدا للعمل الإعلامى ولكنها تنظيم له ولا يسمح بعد ذلك إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل سواء فى نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر..بالإضافة إلى أن القانون لا يسمح بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى إلا بتصاريح خاصة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجار التنسيق مع الشركات العاملة فى هذا المجال لبدء تنفيذ القانون.

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