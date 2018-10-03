بوتين: الولايات المتحدة مسئولة عن ارتفاع أسعار النفط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار النفط، منتقدا استخدامها أدوات جيوسياسية لتحديد أسعار الخام.



وأضاف بوتين، خلال الجلسة العامة بمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو: "تحدثنا عن دور العوامل الجيوسياسية في زيادة الأسعار، وهم بالفعل يستخدمونها في السوق، لكنه من الأفضل عدم التدخل في السوق بغرض الحصول على بعض المكاسب بواسطة استخدام الأدوات السياسية".



ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بوتين قوله إنه "لا داعي لمحاولة ضبط الأسعار في السوق كما جرى في العهد السوفيتي لأن ذلك لن يجلب أي فائدة"، مشيرا إلى أن التقلبات التي شهدتها أسواق النفط جاءت بسبب تصرفات الإدارة الأمريكية.



وفيما يتعلق بقدرة روسيا على زيادة الإنتاج، قال بوتين إن بلاده لديها إمكانية لزيادة مستوى إنتاجها من النفط بواقع 200 ألف و300 ألف برميل يوميا.



وانطلق في موسكو اليوم منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، ويستمر حتى السبت المقبل، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة، ويعد المنتدى احدى المنصات الرئيسية التي تبحث آفاق قطاع الطاقة الروسي، وفرص التعاون الدولي في ظل الظروف الجيوسياسية الجديدة.