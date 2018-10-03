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تعليم

جامعة كفر الشيخ تعقد مؤتمرا دوليا للتقنية الحيوية والنباتية.. صور

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:52 م
صدى البلد
محمود زيدان
شهد الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للتقنية الحيوية النباتية والميكروبية والذي يُعقد بقاعة المؤتمرات بكلية العلوم على مدار يومين؛ للتعرف على آخر المستجدات والآفاق المستقبلية لإنتاج مواد مفيدة للإنسان في المجالات الطبية والصيدلية والصناعية والغذاء ومجالات الزراعة والثروة السمكية والبيئة.

وقال القمري، إن هذا المؤتمر يُعد واحدًا من الأحداث العلمية الهامة التي تٌعقد بالتعاون مع الجمعية النباتية المصرية، ويناقش عددًا من البحوث في مجال التكنولوجيا الحيوية النباتية، فهو يمثل احتفالية علمية يلتقي فيها نخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين لتبادل الآراء والخبرات ونقل وتطبيق التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن التنوع المكاني للمشاركين في المؤتمر سوف يسهم في إنجاحه وتميزه.

وأضاف رئيس الجامعة - كأستاذ كيمياء- أن التقنية الحيوية الميكروبية تطورت كثيرًا في السنوات الماضية لتصبح صناعة متنامية ومحركًا اقتصاديًا أساسيًا في كثير من الدول العالمية والإقليمية، وأنه لم يعد تطور هذه التقنية مقتصرًا على مراكز البحث العلمي، بل تتطور عالميًا من خلال قطاع الأعمال.

وأوضح أن الاستثمار في التقنية الحيوية يُعد من أهم القطاعات الاستثمارية، وأننا في أمس الحاجة إلى مشروعات ضخمة في التقنية الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على تحسين مستوى الفرد وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والعلاجي وإنتاج الأغذية ذات الإنتاجية العالية والتي تتمتع بمواصفات دولية تمكننا من تصديرها إلى كل دول العالم.

جدير بالذكر أن المؤتمر يتناول عددًا من المحاور المهمة في مجالات العلوم البيئية، التقنية الحيوية، الميكروبيولوجى، الوراثة و البيولوجيا الجزئية وفسيولوجيا النبات، وأن عدد الجلسات بالمؤتمر هى 8 جلسات علمية يُناقش خلالها 45 بحثًا علميًا من خلال مشاركات عدد من الدول العربية بالإضافة الى مشاركة دولتي انجلترا و باكستان، فضلًا عن مشاركة عدد من الجامعات المصرية .
جامعة كفر الشيخ تعقد مؤتمرا دوليا للتقنية الحيوية والنباتية.. صور
جامعة كفر الشيخ تعقد مؤتمرا دوليا للتقنية الحيوية والنباتية.. صور
جامعة كفر الشيخ تعقد مؤتمرا دوليا للتقنية الحيوية والنباتية.. صور
جامعة كفر الشيخ تعقد مؤتمرا دوليا للتقنية الحيوية والنباتية.. صور
جامعة كفر الشيخ تعقد مؤتمرا دوليا للتقنية الحيوية والنباتية.. صور
جامعة كفر الشيخ تعقد مؤتمرا دوليا للتقنية الحيوية والنباتية.. صور
جامعة كفر الشيخ تعقد مؤتمرا دوليا للتقنية الحيوية والنباتية.. صور

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