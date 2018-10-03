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فن

سألت الناس.. تتخطى مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:54 م
صدى البلد
نورا نبيل
تخطت أغنية "سألت الناس" للمطرب الشاب محمد حسن نجم برنامج "أراب آيدول" مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "سألت الناس" من كلمات الشاعر الكبير بهاء الدين محمد، وألحان مدين ومن توزيع أحمد عبدالسلام والأغنية من ألبوم سلامات والذي يتعاون فيه مع عدد كبير من كبار الشعراء منهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وخالد تاج الدين وليد سعد ومحمد الأياتي وعمرو يحيي ومن الملحنين وليد سعد ومحمد رحيم وتامر عاشور وبلال سرور ومحمد حمزة ومن الموزعين أحمد إبراهيم وكريم عبدالوهاب وآثر عاشور والألبوم من إنتاج "اربيان ميوزيك" عمرو فاروق ومن المقرر طرح الألبوم خلال أيام.

يذكر أن محمد حسن شارك فى الموسم الثالث من برنامج المواهب الشهير "أراب آيدول" وحقق نجاح كبير بعد أن وصل إلى الحلقات النهائية من البرنامج.

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