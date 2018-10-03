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محافظات

محافظ سوهاج يشهد حفل انتهاء تدريب أمناء الشرطة للترقي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:05 م
الدكتور أحمد الانصارى
الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج
خالد رياض
شهد الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، حفل انتهاء الدورة التدريبية لأمناء الشرطة للترقي للدرجة الاعلى، بمعهد امناء الشرطة بحي الكوثر بحضور اللواء هشام الشافعى مدير الأمن ، والعميد على الشريف وكيل الامن الوطنى والعميد ايمن بشرة قائد معهد امناء الشرطة ، والعقيد هشام محمد نائب المستشار العسكري للمحافظة ، ولفيف من القيادات الامنية والتنفيذية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم العروض الرياضية حيث اظهرت تلك العروض لياقة وقوة امناء الشرطة ثم عرض مجموعة من الأمناء لعروض الاشتباك ومهارات الدفاع عن النفس وعرض السلاح الصامت ، وعرض فك وتركيب السلاح ، ونموذجين لهجوم علي كمين ، ونقطة تفتيش وكيفية التعامل مع الحدث ثم الختام بالعرض العسكري العام.

واشاد الانصارى بدور رجال الشرطة في حفظ امن بلدنا الحبيب وما يبذلونه من غال ونفيس ، وتقديم ارواحهم دفاعا عن امن وامان مصرنا الغالية ، مشيرا الى اهمية تلك الدورات التدريبية لثقل مهارات المتدربين من رجال الشرطة.

واوضح العميد ايمن بشرة قائد المعهد ان البرنامج التدريبي استمر لمدة 3 اشهر وخلالها تم الانتهاء من دراسة برنامج تدريبي نظري للعلوم الشرطية والقانونية بجانب التدريب العملي الذي يظهر الجوانب الانضباطية باعتبارها ركيزة العمل الامني .

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