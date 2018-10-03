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تعليم

تأسيس مركز للإبداع التكنولوجي بجامعة الزقازيق بالتعاون مع الاتصالات

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:58 م
صدى البلد
وائل شاهين - محمد الطحاوى
أعلن الدكتور خالد عبدالبارى رئيس جامعة الزقازيق، خلال لقائه بالطلاب، أن الجامعة تقوم الآن بتأسيس مركز للإبداع التكنولوجي بالتعاون مع وزارة الاتصالات بهدف تدريب الطلاب وتبني الأفكار الجديدة وتسويقها وتقديم خدمات متنوعة للجمهور سواء داخل الجامعة أو خارجها.

جاء ذلك خلال لقائه وبرفقته الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالطلاب الجدد في كليتي الحقوق والتجارة، حيث نظمت كل كلية حفل استقبال للطلاب الجدد لتعريفهم بأقسام الكلية والخدمات التي توفرها الجامعة في مختلف المجالات سواء التعليمية أو مجال الأنشطة الطلابية.

وأكد "عبدالبارى"، أن الجامعة تعمل جاهدة علي إتاحة وتوفير الفرص لتكوين طالب جامعي متميز في كل النواحي العلمية والعملية و بناء شخصية سوية متوازنة، مشيرًا أن الجامعة تمثل مجتمعًا مفتوحًا أمام الطلاب والطالبات تتشكل فيه شخصياتهم بمجموعة من الخبرات والتجارب التي يكتسبوها من مشاركتهم في الأنشطة الطلابية والاستفادة بما تتيحه الجامعة من فرص للتدريب والتأهيل لسوق العمل، من خلال اتفاقيات وبروتوكولات عمل بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة والجامعة الامريكية ووزارة الاتصالات.

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