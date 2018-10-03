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رياضة

المدير الفنى لليفربول يقدم حلا سحريا لـ محمد صلاح لاستعادة مستواه

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:53 م
كلوب ومحمد صلاح
كلوب ومحمد صلاح
عمرو الحلوانى
أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الطريقة التي تساعد اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، إلى العودة سريعا إلى مستواه المعهود بعد الفترة غير الجيدة التى يمر بها الفترة الحالية.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور "التمتع بالراحة، راحة كاملة، لأنه لا يوجد حاجة لأمر آخر، يجب أن يكون صلاح، مرتاحًا بالكامل، الجودة موجودة، ولهذا فإن كل شيء سيكون بخير".

أكد كلوب أنه يعلم أن صلاح غير سعيد بما يقدّمه منذ بداية الموسم الجاري، خاصة وأنه أحرز 44 هدفًا بكافة المسابقات في الموسم الماضي.

وأضاف "لن أكشف ما دار في مناقشاتي مع صلاح، تجنبًا للتكهنات وتضخيم الأمور، اهتمامي يدور حول ضرورة وجود اللاعب في حالة ذهنية طبيعية".

وأوضح كلوب طريقة لعب صلاح جيدة، وظهر بشكل طيب أمام تشيلسي، احتل الموقع المناسب، لكن آخر كرتين لم يتعامل معهما بشكل جيد، هذا كل ما في الأمر".

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