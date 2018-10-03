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محافظ سوهاج يتفقد أتوبيس الاستثمار الطائر ضمن مبادرة فكرتك شركتك

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:57 م
محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد أتوبيس الاستثمار الطائر
خالد رياض
تفقد الدكتور احمد الانصارى، محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج أتوبيس الاستثمار الطائر ضمن جولته الميدانية لتنفيذ مبادرة "فكرتك شركتك"

أطلق المبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى إطار برنامج مصر لريادة الأعمال بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة من أجل تنمية وتحفيز بيئة ريادة الأعمال فى مصر من خلال تمويل الأفكار المبتكرة لكافة فئات المجتمع المصرى وخاصة الشباب بقيمة تتراوح ما بين 100 إلى 500 ألف جنيه حسب طبيعة كل مشروع.

وأشاد الانصارى عقب تفقده لمكونات الأتوبيس واستماعه لفكرة المبادرة وأسلوب وآليات عملها، بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية لدعم ورعاية الأفكار المتميزة لأبناء المجتمع المصرى من خلال مجموعة من المبادرات والتجارب الرائدة التى تساهم فى دعم الاستثمار الوطنى وإتاحة الفرصة أمام الجميع للاستفادة منها لتحقيق أحلامهم وإنشاء مشروعاتهم الخاصة مما يساهم بدوره فى دعم الاقتصاد القومى وخلق المزيد من فرص العمل فى مختلف المجالات.

يذكر أن مبادرة " فكرتك شركتك " تهدف للاستثمار فى أفكار مشروعات مبتكرة ومساعدة رواد الأعمال من جميع أنحاء الجمهورية من أجل تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة سريعة النمو وقادرة على المنافسة محليًا وعالميًا من خلال توفير كافة العناصر اللازمة التى يحتاجها أى مشروع ناشئ لينمو ويزدهر ومنها الخدمات القانونية والدعم التجارى، بالإضافة إلى التدريب والإشراف والإرشاد والتوعية ، فضلًا عن إتاحة الفرصة للقاء المستثمرين وأصحاب الأعمال لتوفير الدعم المناسب لتطوير تلك المشروعات فى مختلف المجالات.

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