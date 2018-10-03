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أخبار البلد

هبة هجرس تطالب بإعلان رصد سنوي لأعداد الطلاب في التعليم المدمج

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:00 م
صدى البلد
فاطمة رضا
أشادت الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، وعضو المجلس القومي لشئون الإعاقة، بتخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي، 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"، تحت تصرف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن هذا التخصيص عظيم في التعليم المدمج.

وأضافت الدكتورة هبة هجرس في تصريحات لـ "صدى البلد"، أننا بحاجة إلى تدريب المدرسين وتحقيق الإتاحة في التعليم المدمج لمواكبة التعليم العام، فضلًا عن كوننا بحاجة إلى التوعية المجتمعية.

وتابعت: "تخصيص الرئيس السيسي لهذا المبلغ سيتيح الفرصة لوزارة التربية والتعليم لرعاية الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهو تصرف عبقري"، مطالبة وزير التربية والتعليم بإعلان رصد ومتابعة سنوية لأعداد الطلاب في التعليم المدمج، حتى يكون هناك مصداقية في الشارع المصري.

وأشارت إلى أن الدعم المادي للتعليم المدمج، سيساهم كثيرًا في تهيئة أنواع الدعم الأخرى، من رعاية واتاحة وندوات توعية وتدريبات وغيرها.

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