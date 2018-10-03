ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

التحالف العربي ينجح في تحرير نجلي صالح من ايدي محتجزيه

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:55 م
التحالف العربي
التحالف العربي
أ ش أ
نجحت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن في الإفراج عن اثنين من أبناء الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، بعد تعنت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران قبل خمسة أيام، حيث رفضت السماح للطائرة الأممية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصادر رسمية - لم تسمها - القول: إن فريقًا سعوديًا قام صباح اليوم الأربعاء بتفتيش الطائرة الأممية من نوع (ايرباص A320) بعدما حطت في مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمّان، قبل أن تغادر مدرج مطار الملكة علياء الدولي على رحلة رقم (JAV3317) حيث وصلت إلى مطار صنعاء الدولي ظهرا.

وذكرت الوكالة السعودية أنه يُتوقع وصول الطائرة إلى وجهتها العاصمة الأردنية اليوم، وعلى متنها نجلي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح "صلاح ومدين".

يذكر أن الميليشيات الحوثية منعت قبل خمسة أيام طائرة أممية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، لنقل نجلي الرئيس السابق إلى خارج اليمن، بحسب اتفاق مسبق مع الأمم المتحدة، واشترطت الميليشيات في حينه وصول طائرة عمانية إلى مطار صنعاء الدولي لنقل أقارب صالح إلى العاصمة العمانية مسقط، في حين أن تحالف دعم الشرعية وافق على أن تتولى نقلهم طائرة تابعة للأمم المتحدة إلى العاصمة الأردنية وهو ما قوبل برفض الحوثيين آنذاك.

ترشيحاتنا

شبح الغياب يهدد نجم الأهلي في معسكر مصر لمواجهة سوازيلاند

انتخابات لجان البرلمان.. أسامة هيكل رئيسا للجنة الإعلام للمرة الرابعة

خيانة وتهرب ضريبي وكذب.. فضيحة جديدة لن تمر على ترامب بسلام

نقيب الزبالين: هتشوفوا قاهرة المعز على حق وهنبقى أحسن من لندن.. فيديو

الميركاتو البرلماني.. ظاهرة تعيد ترتيب كراسي رئاسة اللجان بالنواب

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

رسميا.. تطبيق تقنية var بنهائى دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية

لم تؤهله للقبول في معهد السينما.. قصة في 5 صور أكسبت بلال جماهيرية عريضة على السوشيال ميديا

أخصائي يوضح كيفية تجنب الإصابة بالأزمات القلبية وضغط الدم

أمريكا تزود دولة عدو لـ روسيا بأسلحة متطورة

أمين الفتوى يوضح الطريقة الشرعية لقراءة الحائض للقرآن من الموبايل

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والإسماعيلي بالدوري الممتاز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

حافية القدمين.. ماركة مشهورة تستعرض تصميماتها لـ 2019 على الشاطئ

خيانة وتهرب ضريبي وكذب.. فضيحة جديدة لن تمر على ترامب بسلام

شاهد.. ميلانيا ترامب تتألق بمعطف HAVAN بسعر صادم

لم تؤهله للقبول في معهد السينما.. قصة في 5 صور أكسبت بلال جماهيرية عريضة على السوشيال ميديا

فيديو

طريقة عمل فتة الشاروما بمذاق لا يقاوم
الخارجية تكشف تفاصيل زيارة سامح شكري لطوكيو.. فيديو
3 أطفال خارقين يهزمون ثعبانا عملاقا..فيديو
آمال رزق: بهذه الطريقة يتم تقييم متسابقات ملكة الجمال.. فيديو
جامعة أسوان تجري امتحانات القبول لمعهد البحوث والدراسات الإفريقية .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟