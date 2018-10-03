التحالف العربي ينجح في تحرير نجلي صالح من ايدي محتجزيه

نجحت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن في الإفراج عن اثنين من أبناء الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، بعد تعنت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران قبل خمسة أيام، حيث رفضت السماح للطائرة الأممية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصادر رسمية - لم تسمها - القول: إن فريقًا سعوديًا قام صباح اليوم الأربعاء بتفتيش الطائرة الأممية من نوع (ايرباص A320) بعدما حطت في مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمّان، قبل أن تغادر مدرج مطار الملكة علياء الدولي على رحلة رقم (JAV3317) حيث وصلت إلى مطار صنعاء الدولي ظهرا.





وذكرت الوكالة السعودية أنه يُتوقع وصول الطائرة إلى وجهتها العاصمة الأردنية اليوم، وعلى متنها نجلي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح "صلاح ومدين".



