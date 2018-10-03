أوقاف كفر الشيخ تنعي الأنبا بيشوي: كان نموذجا للمحبة

نعت مديرية أوقاف كفر الشيخ، نيافة الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ، ورئيس دير القديسة دميانة، والذي توفي فجر اليوم، عن عمر ناهز 76 عامًا.





وقال الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن الراحل الكريم كان نموذجًا للمحبة، والتعايش وكان وطنيا مخلصا وكنا على تواصل دائم ومستمر.



