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محافظات

أوقاف كفر الشيخ تنعي الأنبا بيشوي: كان نموذجا للمحبة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:59 م
الأنبا بيشوي
الأنبا بيشوي
محمود زيدان
نعت مديرية أوقاف كفر الشيخ، نيافة الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ، ورئيس دير القديسة دميانة، والذي توفي فجر اليوم، عن عمر ناهز 76 عامًا. 

وقال الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن الراحل الكريم كان نموذجًا للمحبة، والتعايش وكان وطنيا مخلصا وكنا على تواصل دائم ومستمر.

وأضاف "الفقي": "كنا نلتقي في الأعياد والمناسبات الوطنية والقومية وكان محبًا للجميع"، مقدمًا العزاء لكل الاخوة الأقباط، مضيفًا نتقدم بخالص العزاء والمواساة في الفقيد لشعب مصر وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية".

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