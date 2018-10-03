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أخبار العالم

تحذير من الدرجة الرابعة شرقي الصين استعدادا للإعصار الـ 25 هذا العام

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:54 م
إعصار يضرب الصين
إعصار يضرب الصين
أ ش أ
أصدر مركز الأرصاد الوطني الصيني، اليوم الأربعاء، إنذارا باللون الأزرق (الدرجة الرابعة)، تحسبا لإعصار "كونغ ري" الخامس والعشرين الذي يضرب البلاد هذا العام.

وذكر المركز، في بيان، أن مركز الإعصار تم رصده حاليا في المحيط الهادئ على بعد 570 كيلومترا جنوب شرقي "أوكيناوا" اليابانية، وسط توقعات بأن يضرب المقاطعات والمناطق الشرقية للصين لاسيما "فوجيان وتشجيانغ وتايوان" غدا الخميس، مصحوبا بعواصف وأمطار غزيرة.

من جهتها، ناشدت السلطات المحلية في المناطق الشرقية للصين، السكان هناك بالبقاء في المنازل، وطالبت القوارب بالعودة إلى الموانئ، وسط مخاوف من حدوث فيضانات عارمة في المناطق الجبلية.

ويوجد بالصين نظام إنذار جوي مرمز بألوان من أربعة مستويات، أشدها خطورة الأحمر، يليه البرتقالي، ثم الأصفر، وأخيرا الأزرق.

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