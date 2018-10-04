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رياضة

الكاف يؤكد أحقية الكاميرون في استضافة بطولة أمم أفريقيا 2019

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:12 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، أن الكاميرون ستستضيف كأس الأمم الأفريقية 2019 بدعم من الاتحاد، مشيرًا إلى أنه لا توجد خطة بديلة لدى الكاف وأنه لم يدرس احتمال انسحاب الكاميرون من البطولة وأن الأمر يعود إليها.

وفنّد "أحمد"، في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، حسبما نقل الموقع الرسمي للكاف أمس، الأربعاء، الشائعات التي تحدثت عن أن الكاف سيقوم بسحب حقوق الاستضافة من الكاميرون، موضحًا أنه لم يتبنَ هذا السيناريو وأنه عادة ما تكون الكلمة الأخيرة للبلد المضيف.

ولفت إلى أن الاتحاد القاري راضٍ عن عزم الحكومة المستمر لتطوير البنية التحتية الخاصة بكرة القدم قبل بداية البطولة، لذا كان الاجتماع مع رئيس البلاد فرصة لتبديد الشكوك التي أثارها بعض الأشخاص أصحاب النوايا السيئة في الكاميرون وخارجها. 

ورافق رئيس الكاف، نائبه كونستانت أوماري سليماني، ورمز كرة القدم الكاميرونية صامويل إيتو ورئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد الكاميروني لكرة القدم، باريستيه هابي.

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