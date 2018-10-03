بالأسماء.. رؤساء اللجان النوعية فى مجلس النواب..18 حزبيا و7 مستقلين

انتهت لجان البرلمان من إجراء انتخاباتها اليوم الأربعاء، حيث حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، للمستشار بهاء أبو شقة رئيسا "بالتزكية "الوفد"، ولجنة الدفاع والأمن القومى، للواء كمال عامر رئيسا بالتزكية "حماة وطن – دعم مصر"بعد تنازل النائب سلامة الجوهرى.



وفى لجنة حقوق الإنسان، فاز علاء عابد رئيسا بالتزكية "حزب مستقبل وطن- دعم مصر"، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحمد بدوى رئيسا بالتزكية، مستقل، وفى لجنة الطاقة والبيئة، النائب طلعت السويدى، الوفد، وفى لجنة الشئون الأفريقية، النائب طارق رضوان رئيسا بالتزكية "حزب المصريين الأحرار – دعم مصر؛ وفى لجنة الشباب والرياضة: أشرف رشاد، مستقبل وطن، دعم مصر، وفى لجنة الزراعة، هشام الشعينى - رئيسا بالتزكية للجنة حزب "المصريين الأحرار"دعم مصر.



وفى لجنة الإسكان، علاء والي رئيسا للجنة " مستقبل وطن- دعم مصر"، وفى لجنة التضامن الاجتماعى، عبد الهادى القصبى ، مستقبل وطن- دعم مصر، وفى لجنة الشئون الاقتصادية، أحمد سمير رئيسا للجنة "مستقبل وطن – دعم مصر"، وفى لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى، مستقل- دعم مصر، وفى - لجنة الصناعة، النائب فرج عامر "مستقبل وطن – دعم مصر" وفى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، محمد كمال مرعى، مستقبل وطن، دعم مصر، وفى لجنة النقل هشام عبد الواحد عضو حزب مستقبل وطن –دعم مصر وفى لجنة العلاقات الخارجية: كريم درويش ، مستقبل وطن- دعم مصر.



وفى لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، أسامة هيكل ، مستقل- دعم مصر، وفى لجنة السياحة والطيران المدنى، عمرو صدقي، مستقبل وطن – دعم مصر، و لجنة الشئون الصحية، محمد العمارى مستقبل وطن – دعم مصر، وفى الشئون الدينية والأوقاف، أسامة العبد رئيسا بالتزكية، مستقل- دعم مصر، وفى لجنة القوى العاملة، جبالي المراغى رئيسا بالتزكية"مستقل- دعم مصر"، وفى لجنة الاقتراحات والشكاوى، همام العادلى رئيسا بالتزكية، مستقل – دعم مصر، وفى لجنة التعليم والبحث العلمى، سامى هاشم رئيسا بالتزكية – مستقل وطن – دعم مصر، وفى لجنة الشئون العربية: أحمد رسلان رئيسا بالتزكية،مستقل دعم مصر وفى لجنة الإدارة المحلية، أحمد السجينى ، الوفد- دعم مصر.

