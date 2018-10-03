أسوان تتزين للاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى .. وزيرة السياحة: نقل مختلف لاحتفالية هذا العام .. والمحافظ يوجه بالقضاء على العشوائية وظاهرة زحف الرمال .. صور

- إستعدادات مكثفة بأسوان للاحتفال بتعامد الشمس فى 22 أكتوبر الجاري

- تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى

- تطوير طريق الخزان المطار الواصل للمعبد

- القضاء على العشوائية وظاهرة زحف الرمال على الطريق



وزيرة السياحة :

- نقل مختلف لاحتفالية تعامد الشمس بأبو سمبل هذا العام

- أساليب حديثة فى الترويج للمناطق السياحية بمصر

- إحتفال العام الحالى يتزامن مع مرور 50 عامًا على نقل معبدى أبو سمبل



إستعدادات مكثفة تقوم بها الأجهزة المعنية للإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبديه بمدينة أبو سمبل السياحية فى 22 أكتوبر الجاري حيث تزينت المدينة الواقعة جنوب مدينة أسوان لإستقبال الأفواج والوفود من الزائرين لمشاهدة ظاهرة التعامد .



وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال زيارتها أمس الأول لأسوان على أن الوزارة تعتمد على أساليب حديثة فى الترويج للمناطق السياحية بمصر على مستوى دول العالم حيث أنه يتم الإستعداد لنقل إحتفالية التعامد بمعبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية بشكل مختلف هذا العام بالتزامن مع مرور 50 عامًا على نقله حيث أنه سيتم الإعتماد على المنصات الرقمية والترويج الديجتال فى نقل الإحتفالية للوصول إلى أكبر قطاع من السائحين بالعالم ، كما سيتم التنسيق مع وزارة الآثار والطيران لتسهيل وزيادة رحلات الطيران لمشاهدة الإحتفالية لإستقبال أكبر عدد من الزائرين .



فيما أجرى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، جولة ميدانية بطريق الخزان/ المطار بطول 10 كم حيث قرر وضع خطة لتطوير هذا الطريق الحيوى وذلك فى إطار إستعدادات المدينة للموسم السياحى والإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبدى أبوسمبل والعمل على إستعادة الوجه الجمالى والحضارى لواجهة المدينة .



وترتكز خطة التطوير على ضرورة القضاء على العشوائية وظاهرة زحف الرمال على الطريق وإعادة زراعة الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء سواء كانت كمصدات للرمال أو مثمرة أو للزينة على جانبى الطريق من خلال الإستفادة بإمكانيات وكوادر وطلاب جامعة أسوان فى وضع الخطة المتكاملة لتجميل وتشجير الطريق وزيادة الإنارة له ، علاوة على إسناد منظومة الدعاية والإعلان لإحدى الشركات أو المؤسسات المتخصصة بواسطة المزاد العلنى من أجل إضفاء اللمسة الجمالية مع إيجاد موارد ذاتية للصرف على صيانة وتطوير الطريق بشكل ثابت .



ووجه المحافظ بإزالة كافة تراكمات الرمال والمخلفات واللافتات العشوائية والكابلات الكهربائية وتشجير جانبى الطريق بعمق 10 امتار لمنع زحف الكثبان الرملية ، مع تقليم وتهذيب الأشجار وتسوية وتنسيق المساحات الموجودة على الجانبين ، بجانب رفع كفاءة الجزيرة الوسطى والبلدورات والجداريات وصيانة خط المياه العكرة المغذى لمنظومة رى الأشجار، إضافة إلى غلق أغطية أعمدة الإنارة ودهانها ورفع مستوى الإضاءة ، فضلًا عن تكثيف الخدمات الأمنية بطول الطريق .



جدير بالذكر بأن تعامد الشمس هذا العام يتزامن مع مرور 50 سنة على إنقاذ آثار أبو سمبل من الغرق فى مياه النيل بعد بناء السد العالى وتجمع المياه خلفه عام 1964 ، وعليه إستعدت المنطقة الأثرية بالكامل لإستقبال زوار المعبد خلال مهرجان تعامد الشمس، حيث أنه تم رفع كفاءة المنطقة بالكامل وتجهيز الممر من مدخل المعبد وحتى ساحة المعبد، وكذلك رفع الأتربة والرمال عن التماثيل الأثرية لرمسيس الثانى بواجهة المعبد، ورفع كفاءة الإضاءة ومداخل ومخارج المعبد، وتزويد المعبد بعربات "جولف" لنقل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من البوابة إلى داخل المعبد.



ومن المقرر أن يشهد فعاليات تعامد الشمس وزراء السياحة والآثار والثقافة ومحافظ أسوان ، فضلًا عن الوفود الزائرة لمدينة أبو سمبل والمشاركة فى فعاليات الإحتفال.

