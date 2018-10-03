بسبب الصيانة .. فصل التيار الكهربائي عن عدة أماكن بالإسماعيلية

أعلن المهندس السيد إسماعيل محمد رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية، اليوم الاربعاء، عن فصل التيار الكهربائى فى الفترة من اليوم 1/10/2018 حتى 31/10/2018 بعدد من الاماكن.



واكد اسماعيل، في بيان له، ان قرار فصل التيار الكهربائي جاء في إطار خطة الصيانة الدورية التي ينفذها قطاع شبكات الكهرباء بالإسماعيلية، موضحا أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن بعض الأماكن خلال أكتوبر الجاري2018.



وتابع: "شملت الاماكن البنك العقارى ، البلاح 2 ، المستثمرين 1 ، مجمع الصناعات 5، كشك لويس ، الإسراء 2 ، مخزن جاما ، مجمع الصناعات 10 ، على سليم 1 ، مصنع قطع غيار ، غرفة الفاروق ، كوبرى الفردان 2 ، عرابى 2 ، نادى الشاطئ 1 ، الحرس الجمهورى ، جامع الإرسال ،الإسراء 3 ، سليمان للأحذية ، الفرسان 4 ، مجمع الصناعات ، نادى الشاطئ 2 ، مجمع الصناعات 6 ، البلاح 1" .



وأضاف: "أما بنطاق حى ثان برج سالم ، الورق ، برج الضرائب الجديد ، برج الفردى ، سوهاج ، العمرانية ، الدنيا بخير ، التكوين المهنى ، خدمة البصرى ، الحضانة ، سوق الجمعة ، عمر المختار ، خدمة السلام".



ونوه إلى انه سيتم الفصل أيضًا فى ادارة كهرباء الشيخ زايد بالتوالى قصر الثقافة ، منطقة النوادى ، أرض الجمعيات ، منطقة الطرق والكبارى ، بجوار سيراميكا العربى ، بجوار المسرح الرومانى ، عمارات السابعة بنك ، مساكن الدبش قسم ثالث ، أمام مدرسة الصنايع ، أبراج المواقف ، 24 أكتوبر ، بجوار مساكن السادسة ، خلف إستراحة منطقة الزهور ، بجوار الفلسطين ، برج البنوك ، السابعة ج ، أرض الجمعيات ، مساكن أمام قسم شرطة ثالث ، خلف التأمين الصحى ، شارع شبين الكوم ، خلف المحافظة الجديدة ، داخل جامعة القناة ، بجوار مدرسة المنار ، منطقة موظفى الحكومة ، أرض الجمعيات.