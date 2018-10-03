محافظ الدقهلية يشهد احتفالات انتصارات أكتوبر

قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية: "أقف اليوم بينكم لنحتفل معا بذكري غيرت وجه التاريخ، ليس في مصر وحدها ولكن في العالم كله ، وان مصر كلها في فرحة كبيرة فرحة الانتصار فرحة العزة والكرامة فرحة بذكري انتصار اعاد لمصر وجهها المشرق".



جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الدقهلية، بعد ظهر اليوم الاحتفال بذكري نصر حرب اكتوبر المجيدة بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة والتي نظمتها الدكتورة هدي بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة ، بحضور العقيد احمد صلاح الدين المستشار العسكري للمحافظة، واللواء حسام سيف النصر مدير المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا،والمهندس مختار الخولي سكرتير عام المحافظة ،واللواء أحمد رأفت السكرتير المساعد ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



واكد المحافظ، انني اقف اليوم لا كمسئول ولكن كمواطن يستشعر نبضكم ويعرف معاناتكم ويسعي لأن يكون لكم اخا وصديقا قبل ان يكون مسئول ، كما اكد علي ان هذا هو قدرنا وهذا هو اختيارنا وموعدنا مع الفرح موعدنا مع العمل والإنجاز موعدنا مع كل مايليق بالدقهلية وشعبها ماضيها وحاضرها ومستقبلها .



وفي نهاية الاحتفال قال محافظ الدقهلية اننا اليوم نحتفل بالعبقرية المصرية نحتفل بالحب والصدق والتجرد من اجل الوطن.