ماذا يحدث للجسم عند تناول سمك الدنيس

يعد الدنيس نوعًا من أنواع الأسماك ذات اللحم الأبيض التي تتميز بفوائدها الكثيرة لجسم الإنسان؛ نظرا لاحتوائها على الفيتامينات والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التى تحمى الإنسان من الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة.





وأوضح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تجعلك تحرص على تناول سمك الدنيس، وهى كالتالى:





- يكون العضلات والأنسجة لغناه بالأحماض الأمينيّة

- ينقى الدم، وبالتالي يسهل تدفّقه في الجسم ويمنع حدوث السكتات ويقي من أمراض القلب.

- يساهم في توازن الحامض الأساسي للدم والبول.

- يحافظ على الجلد.

- يمنع تجلط الدم.

- يعزز جهاز المناعة .

- يساهم فى الحفاظ على صحة العين .

- يقى من الإصابة بالأنيميا نظرا لأحتوائه على عنصر الحديد.