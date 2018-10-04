ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول سمك الدنيس

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
سمك الدنيس
سمك الدنيس
هاجر هانئ
يعد الدنيس نوعًا من أنواع الأسماك ذات اللحم الأبيض التي تتميز بفوائدها الكثيرة لجسم الإنسان؛ نظرا لاحتوائها على الفيتامينات والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التى تحمى الإنسان من الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة.

وأوضح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تجعلك تحرص على تناول سمك الدنيس، وهى كالتالى:

- يكون العضلات والأنسجة لغناه بالأحماض الأمينيّة
- ينقى الدم، وبالتالي يسهل تدفّقه في الجسم ويمنع حدوث السكتات ويقي من أمراض القلب.
- يساهم في توازن الحامض الأساسي للدم والبول.
- يحافظ على الجلد.
- يمنع تجلط الدم.
- يعزز جهاز المناعة .
- يساهم فى الحفاظ على صحة العين .
- يقى من الإصابة بالأنيميا نظرا لأحتوائه على عنصر الحديد.
- يعمل على تحسين الذاكرة.

ترشيحاتنا

تكثيف الخدمات الأمنية على مداخل القاهرة لضبط قائدي النقل الثقيل المخالفين

شاهد.. لحظة إعلان فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان

حبس تشكيل عصابي تسبب في كسر مواسير الغاز بطنطا 4 أيام

الصحة العالمية: وفاة 10 أشخاص في السعودية بسبب فيروس كورونا

مصرع 3 أشخاص إثر تحطم مروحية في كوستروما الروسية

4 ألبومات غنائية في أكتوبر لعمرو دياب وشيرين وفؤاد وبلاك تيما

قافلة سعاد كفافي تعالج 21 ألف حالة وتجري 120 عملية جراحية بالوادي الجديد

إصلاح خط المياه المغذية لحي عاطف السادات بالعريش

مظاهرات في الفاتيكان بسبب الاعتداء الجنسي على الأطفال

حي المساعيد نموذج للتجميل بين أحياء العريش

جدو يكشف تفاصيل إصابته بمران الجونة

السندي أمير الدم فيلم يكشف أسرار التنظيم الإرهابي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

فيديو

مركز تحديث الصناعة: 173 مصنعا تحمل شعار صنع في مصر
طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي
شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى يكشف أسعار علاج فيروس سي بالعالم.. ويعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص
شاهد.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل.. ويبعد زوجته عن الكاميرات في مهرجان الإسكندرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟