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رياضة

رئيس نادي طنطا يعلق على تأخير مباراة فريقه أمام بهتيم

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:05 م
صدى البلد
عبد الله هشام
اعرب فايز عريبي رئيس نادي طنطا عن استيائه مما حدث في مباراة فريقه امام نادي بهتيم في الدور التمهيدي الخامس من بطولة كأس مصر .

وأضاف عريبي في تصريحات خاصه لصدي البلد ان سبب تأخير الحكم محمود عاشور عن المباراة عدم علمه بأنها ستلعب في بهتيم وليس طنطا مما جعله يسافر الي طنطا وبعدها اسند الادارة التحكيمية للحكم الرابع .

وأضاف كما ان الامن وصل متأخرا الي ملعب المباراة وتواجد عدد ضخم من الجماهير رغم قرار اتحاد الكرة بإقامة المباراة بدون جمهور .

واختتم عريبي تصريحاته ننتظر رد من جانب اتحاد الكرة ولن استطيع لوم احد حتي نعلم من المخطئ.

جدير بالذكر ان طنطا وصل للدور التمهيدي الخامس بعد الفوز علي نادي المصري السلومي في التمهيدي الرابع .

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