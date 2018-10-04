قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان مريضا أو من كانت حاملا وأوصى الطبيب بعد الصوم لأنه قد يؤدي هذا الصوم الى ضرر ففى هذه الحالة عليكِ ألا تصومي.



وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « هل يجب على الحامل قضاء ما فاتها من صيام مع العلم بظروف الرضاعة وحمل آخر فى مدة قريبة ؟»، أنه يجب على المرأة التى كانت حاملًا ان تقضى ما عليها من صيام متى زال العذر، فالحامل والمرضع يجوز لهما الإفطار .



وتابع: أنه يجب على الحامل أن تقضي ما فاتها بسبب أفطرته لحملها، فالقضاء عند الجمهور واجب عندما يزول العذر أما العلماء إختلفوا فى وجوب الفدية.