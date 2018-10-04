ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

هل يجب على الحامل قضاء ما فاتها من صيام؟

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:39 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان مريضا أو من كانت حاملا وأوصى الطبيب بعد الصوم لأنه قد يؤدي هذا الصوم الى ضرر ففى هذه الحالة عليكِ ألا تصومي.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « هل يجب على الحامل قضاء ما فاتها من صيام مع العلم بظروف الرضاعة وحمل آخر فى مدة قريبة ؟»، أنه يجب على المرأة التى كانت حاملًا ان تقضى ما عليها من صيام متى زال العذر، فالحامل والمرضع يجوز لهما الإفطار .

وتابع: أنه يجب على الحامل أن تقضي ما فاتها بسبب أفطرته لحملها، فالقضاء عند الجمهور واجب عندما يزول العذر أما العلماء إختلفوا فى وجوب الفدية.

ترشيحاتنا

مقتل ضابط وإصابة 4 في إطلاق نار بولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية

جي بي مورجان: تنافسية الجنيه المصري تحسن من أداء ميزان المدفوعات

نابولي يهزم ليفربول في الدقيقة الـ 90 بدوري أبطال أوروبا.. فيديو وصور

هيئة البريد: 15 أكتوبر بدء دفع مخالفات المرور فى القاهرة الكبرى

الصحة العالمية: وفاة 10 أشخاص في السعودية بسبب فيروس كورونا

حبس تشكيل عصابي تسبب في كسر مواسير الغاز بطنطا 4 أيام

القبض على أشهر مجرم فرنسي بالنقاب بعد هروبه من السجن بـ هليكوبتر..فيديو

نائب وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية الشلاتين

وزارة الرياضة تمهل الأهلي 15 يوما لتسوية ملاحظات اللجنة الرقابية ..مستندات

التصرف الشرعي لمن نسي ركعة وتذكرها بعد السلام من الصلاة

برلماني يدعو الحكومة لتبني مبادرة لعلاج مرضى الفشل الكلوي

الكاف يؤكد أحقية الكاميرون في استضافة بطولة أمم أفريقيا 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

فيديو

طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي
شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى يكشف أسعار علاج فيروس سي بالعالم.. ويعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص
شاهد.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل.. ويبعد زوجته عن الكاميرات في مهرجان الإسكندرية
تحديث الصناعة: جودة المنتج شهادة ضمان تصديره لأي دولة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟