محافظ القليوبية يتابع فعاليات حملة القضاء على فيروس سى ببنها

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الوحدة الصحية بشبلنجة إحدى قرى مركز بنها لمتابعة فعاليات الحملة القومية للكشف عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية.





وقال المحافظ ، إن الزيارة تاتى في إطار المتابعات المستمرة لتفقد أعمال حملة فيروس "سي" ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعلان مصر خالية من الفيروس بحلول عام 2020 وكذلك الكشف على الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة.





وناشد محافظ القليوبية، المواطنين الحرص على القيام بالكشف على فيروس سى، حفاظًا على الصحة العامة ولمساعدة المسئولين للقضاء على ذلك المرض في أسرع وقت، لتصبح مصر خالية من المرض، مؤكدًا أنه بدون متابعة أو علاج سيؤدى إلى مضاعفات خطيرة حيث أن مستهدف في المحافظة حوالي 2.9 مليون.



