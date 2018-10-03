الاستماع الى مطالب ومشاكل أبناء قرى وسط سيناء .. صور

بحث المستشار عدلي اليماني مساعد محافظ شمال سيناء مطالب ومشاكل ابناء قرى منطقة وسط سيناء .



و قام بجولة تفقدية رافقه خلالها نصر الله رئيس مركز نخل والعميد ماجد محمد احمد رئيس مركز الحسنه وعدد من القيادات الأمنية، وبدأت الزيارة لقرية التمد مركز نخل بوسط سيناء.



والتقي الوفد بشيخ القرية الحاج علي عليان وعدد من أهالي القرية واستمعوا الي مطالبهم في قطاع المياه والصحة والتعليم , كما تم عمل زياره للتجمع التنموي بمنطقة "البيضا" وتفقد المنازل البدوية بالتجمع.



