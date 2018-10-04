اختاري هذه الألوان في منزلك للراحة النفسية.. صور

تعد الألوان ذات تأثير قوي على العينين باعتبارها الموصل الحسي والناقل للصورة إلى الدماغ الذي يعطي الإشارة للأعصاب إما لتهدئتها أو إشارتها حسب جمالية الصورة وتأثير اللون.



وتؤكد الخبيرة النفسية الأمريكية جاكلين أنرويد لصحيفة "واشنطن بوست"، أن الألوان التي رجح علم النفس قدرتها على منح العينين والأعصاب الراحة والهدوء هي:



- اللون الأحمر الناري الداكن، الذي يلفت نظر العين ويساعدها على قوة التركيز فهو مثير جدا، إذ يأخذ اهتمام العين وبالتالي يحقق راحتها.



- اللون الأزرق، يمتص الإرهاق اليومي لذا توصي الخبيرة بالنظر إليه لفترة طويلة حتى يشعر الفرد براحة أعصابه.