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اقتصاد

الخط الساخن بمياه الجيزة يستجيب لـ80% من 290 ألف شكوى خلال 9 أشهر

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:25 م
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أكد محمد صادق، المشرف على الخط الساخن، بشركة مياه الجيزة، أن الخط استقبل نحو 290 ألف شكوى من يناير 2018 وحتى 30 سبتمبر الماضي.

وأضاف صادق، أنه تمت الاستجابة لنحو 80% من هذه الشكاوى، وحلها على الفور، لافتا إلى أن الخط الساخن لا يقتصر فقط على استقبال الشكاوى والاستجابة لها، بل هناك فرق للمتابعة عقب حل الشكوى، للتأكد من رضاء العميل عن الخدمة المقدمة.

وأوضح أن معظم الشكاوى تتعلق بانقطاع المياه، أو كسر فى ماسورة، أو طفح داخل بعض المناطق، لافتا إلى أنه يتم الدفع بفرق إصلاح فور تلقى الشكوى من خلال الخط الساخن.

وأشار إلى أن الخط الساخن تلقى خلال شهر أغسطس الماضى نحو 90 ألف شكوى، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من قيادة الشركة على الخط الساخن والعمل على مدار الساعة.

ولفت إلى أن المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، قرر تكريم عدد من العاملين بالخط الساخن، لتحقيقهم المعدل المطلوب منهم، من حيث تلقى الشكاوى، وحسن التعامل مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكاواهم والتعامل معها، والمتابعة عقب حل المشكلة، للتأكد من إزالة سبب الشكوى.

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