خريطة انتخابات لجان البرلمان بدور الانعقاد الرابع.. التزكية تتصدر المشهد.. ومعركتان فقط بالإعلام والطاقة.. 14 نائبا يحتفظون بمقاعدهم من الدور الثالث.. و8 وجوه جديدة و3 تنقلات

التربيطات والترتيبات بين الكتل البرلمانية تحسم انتخابات اللجان النوعية

25 لجنة نوعية لم تشهد أي معارك انتخابية باستثناء الثقافة والإعلام

عامر ورضوان وسمير يستبدلون مواقعهم وينتقلون إلى لجان أخرى



وفي لجنة الإعلام فاز أسامة هيكل، برئاسة اللجنة، ومحمد شعبان شيمكو، وجليلة عثمان، وكيلين، ونادر مصطفى، أمينا للسر.



وفاز الدكتور حسين عيسى، برئاسة لجنة الخطة والموازنة، وفاز بمنصب الوكيلين ياسر عمر ومصطفي فايد محمد، وأمين السر، عصام حسين .



وفاز أسامة العبد، برئاسة اللجنة الدينية.، وبمنصب الوكيلين أماني عزيز وأسامة الأزهري، وأمين السر عمرو حمروش .



وفاز أحمد السجيني، بمنصب رئيس لجنة الإدارة المحلية، فاز كل من النائب بدوى النويشى، وأحمد مصطفى، بوكالة اللجنة، فيما فاز محمد الدامي، بأمانة السر.



واحتفظ النائب طلعت السويدي، برئاسة لجنة الطاقة والبيئة، بعد منافسة مع النائب محمد رشوان، وعصام بركات وكيلا، وسامح حبيب وكيلا ، وعلاء سلام أمين سر.



نجحت التربيطات والترتيبات بين الكتل البرلمانية في حسم انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب، وكانت «التزكية» عنوان هذه الانتخابات.ولم تشهد اللجان البالغ عددها 25 لجنة نوعية، أي معارك انتخابية باستثناء لجنتين فقط هما الثقافة والإعلام، التي فاز بها النائب أسامة هيكل، بعد مواجهة مع النائب جلال عوارة، وفي لجنة الطاقة والبيئة فاز النائب طلعت السويدي، بـ33 صوتا بعد معركة خاضها مع النائب محمد رشوان الذي حصل على 26 صوتا.وشهدت انتخابات اللجان النوعية في دور الانعقاد الرابع، احتفاظ 14 لجنة نوعية برؤسائها في دور الانعقاد الماضي، بينما تم استبدال 3 رؤساء لجان مواقعهم، وانتقلوا إلى لجان أخرى وفازوا برئاستها وهم فرج عامر، من رئاسة الشباب والرياضة إلى رئاسة الصناعة، وطارق رضوان، من رئاسة لجنة العلاقات الخارجية، لرئاسة لجنة الشئون الأفريقية، وأحمد سمير من رئاسة لجنة الصناعة إلى رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية.وخلال دور الانعقاد الرابع، شهدت الانتخابات ظهور 8 وجوه جديدة لرئاسة اللجان النوعية في المجلس، وهم أحمد رسلان للشئون العربية، ومحمد مرعى للمشروعات الصغيرة، وسامي هاشم للتعليم، وأحمد بدوى، للاتصالات، وأشرف رشاد للشباب والرياضة، وعلاء والي، للإسكان، وعمرو صدقي للسياحة، وكريم درويش، للشئون الخارجية.وفاز اللواء كمال عامر برئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بالتزكية، كما فاز النائب اللواء أحمد العوضي، بمنصب الوكيل الأول ويونس الجاحر الوكيل الثاني، والنائب أحمد إسماعيل أمين سر.كما فاز المستشار بهاء الدين أبو شقة، بمنصب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، بالتزكية، وحُسِمَ منصب الوكيلين بالتزكية لكل من أحمد حلمي الشريف، ونبيل الجمل، كما فاز النائب إيهاب الطماوي، بمنصب أمين السر.وفاز النائب محمد فرج عامر، برئاسة لجنة الصناعة في البرلمان بـ«التزكية»، وبمنصب الوكيلين محمد السلاب ، وعلاء ناجي عبد الرحيم، وأمين السر فوزي فتى.وفاز كل من النائب هشام الشعينى، برئاسة اللجنة، وهشام الحصري ورائف تمراز بمنصبي الوكيلين، وعثمان المنتصر بمنصب أمين سر اللجنة، وذلك بالتزكية.وفاز كل من: هشام عبد الواحد، برئاسة لجنة النقل والمواصلات، والنائبين محمد عبد الله، ورزق راغب بمنصبي الوكيلين، وخالد عبد المولى بمنصب أمين السر.وفاز بمنصب رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، عمرو صدقي، والوكيلين إبراهيم حمودة ومحمد عبد المقصود، وأمين السر مجدي بيومي.وفي لجنة العلاقات الخارجية، فاز كل كريم درويش برئاسة اللجنة، والوكيلين صلاح عقيل، وحسام العمدة، وطارق الخولى أمين سر.وفاز علاء والي، برئاسة لجنة الإسكان، ومحمد الحصي، ويسري المغازي، بمنصبي الوكيلين، ومحمد إسماعيل أمين سر.كما فاز النائب طارق رضوان، برئاسة لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بالتزكية، وفاز النائبان ماجد أبو الخير وصلاح عفيفي، بمقعدي الوكيلين، والنائب محمود يحيى أمين سر اللجنة.وفاز برئاسة لجنة القوى العاملة بالبرلمان بالتزكية، جبالي المراغي، وحصد مقعدي الوكالة أيضا بالتزكية كل من النائبتين مايسة عطوة، وسولاف درويش، وفاز النائب عبد الفتاح محمد بمنصب أمين سر اللجنة بالتزكية.كما فاز النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، برئاسة لجنة التضامن، وفاز كل من رشا رمضان ومحمد أبو حامد بمنصبي الوكيلين، وسامر التلاوي بمنصب أمين السر.وفاز أحمد سمير برئاسة اللجنة الاقتصادية، وفاز كل من أشرف العربي ومحمد على عبد الحميد بمنصبي وكيلي اللجنة، وفخري طايل بمنصب أمين السر.وفاز النائب همام العادلي بمنصب رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، بالتزكية، كما فاز النائب جمال هندي، والنائب محمد حمدي دسوقي، بمنصبي وكيلي اللجنة، وفاز بسام فليفل بمقعد أمين سر اللجنة.وفاز علاء عابد برئاسة لجنة حقوق الإنسان، فيما فاز كل من مارجريت عازر، وعلي عبد الونيس، بمنصبي الوكيلين، وشريف ورداني بمنصب أمين السر.وفاز النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، برئاسة لجنة الشباب، كما فاز كل من النائب عماد حمودة ومحمود حسين، بمنصبي وكيلي اللجنة، فيما فاز ياسر سلومة، بمنصب أمين سر اللجنة.وفاز النائب أحمد بدوى، برئاسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما فاز كل من على الصاوي ومي البطران، بوكالة اللجنة، وأحمد زيدان، بمنصب أمين السر.وفاز الدكتور سامي هاشم برئاسة لجنة التعليم والبحث العلمي، كما فاز بمنصبي الوكيلين، كل من محمد هاني أباظة وماجدة بكري، وفازت ليلي أبو السعود، بمنصب أمين السر.وفاز أيضا بمنصب رئيس لجنة الصحة، محمد العماري، وفاز بمنصبي الوكيلين كل من عبد المنعم شهاب وإيناس عبد الحليم، فيما فاز بمنصب أمين السر سامي المشد.وفي لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فاز محمد كامل مرعي، بمنصب الرئيس، والوكيلين محمد المرشدي، ومحمود سيد سعد، أما محمد مصطفى سليم، أمين سر.وفاز النائب أحمد رسلان ، برئاسة لجنة لشئون العربية، وأحمد أباظة وأحمد إمبابي، وكيلي، وسحر صدقي أمين سر اللجنة.