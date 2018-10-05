الإفتاء توضح حكم نقض حفاضة الطفل الرضيع للوضوء

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لمس يد المرأة بباطن كفيها، عورة طفلها الصغير ينقض الوضوء عند المالكية، وعند الحنفية الأمر لا ينقضه.



وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « هل تغيير حفاضة الطفل تنقض الوضوء؟»، إن تغيير حفاضة الطفل "البامبرز"، وتنظيفها بالمناديل المبللة لا ينقض الوضوء، لافتا إلى أن بعض العلماء اختلفوا في ذلك، فقال فريق بأنها تنقض الوضوء وآخر قال لا تنقض الوضوء.



وتابع : إنه في حال قامت الأم بتغيير حفاضة طفلها الرضيع وتنظيفه من الفضلات، لا يُبطل وضوءها.