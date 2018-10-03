مبادرة بينا مصر أحلى تحتفل باليوم العالمي للمسنين

نظمت اليوم، مبادرة بينا مصر بكرة أحلى، إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى، احتفالية فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمسنين، بإحدى دور المسنين؛ بهدف دراسة تحسين جودة الخدمات المقدمة بدور الرعاية، تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.



وخلال كلمتها نقلت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى تحية وزيرة التضامن الاجتماعى للآباء والأمهات، وتقديرها واعتزازها بما يبذلونه ويقدمونه من جهد كنموذج يحتذى به في المشاركة الاجتماعية.



وأكدت سمية الألفى، أن الاهتمام بالمسنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم يأتي فى أولويات استراتيجية العمل بالوزارة وأن الوزارة عملت على بناء منظومة متكاملة للجودة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتطوير للخدمات المقدمة من خلال إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات التي تعمل على توفير رعاية أفضل فى إطار التنمية الشاملة هذا واستعرضت الألفى فى كلمتها أمام الاحتفالية التى شهدها عدد من المسنين الخدمات والبرامج التى تقدمها الوزارة فى مجال رعاية المسنين، وأطلقت الوزارة، برنامج تطوير دور المسنين بقيمة 23 مليون جنيه، الذى يستهدف تطوير البنية التحتية وقدرات العاملين القائمين على تلك الدور عبر معايير الجودة من بناء منظومة متكاملة لتحقيق الجودة الشاملة والتنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030، وتم البدء بالبرنامج بالعمل على مؤسسة أم كلثوم بحلوان، مضيفة أن الايام القادمة ستشهد إطلاق قافلة طبية بالإسكندرية تنظمها مبادرة بينا للكشف على الآباء والأمهات بدور المسنين كما تقوم الوزارة حاليا بتفعيل مشروع جليس المسن الذى سيقدم خدمة متميزة للمسن فى منزله إضافة إلى العمل على مشروع المسن المنتج.



وأشارت الألفى إلى أن الوزارة تقدم أيضا خدماتها للمسنين من خلال 168 دارا للمسنين على مستوى 22 محافظة و194 نادى مسنين وهى تمثل مراكز رعاية نهارية للمسنين و يستفيد منها ما يقرب من 70 الف مسن ومسنة، إضافة الى مكاتب خدمة المسنين وعددها 27 مكتب ووحدات العلاج الطبيعى الملحقة بوحدات خدمة المسنين والتى توفر للمسن جلسات العلاج الطبيعى واللياقة البدنية باجر رمزى وذلك من خلال 52 وحدة علاج طبيعى ولياقة بدنية موزعة على مستوى الجمهورية موفر بها احدث الاجهزة.



وأشار احمد عباس مدير مبادرة بينا مصر بكرة احلى، التى تم اطلاقها لتعمل على تحسين الرعاية المقدمة بمؤسسات الرعاية ان تنظيم تلك الاحتفالية ياتى فى اطار اهتمام المبادرة بفئة كبار السن كاحد محاور العمل بالمبادرة والتى قامت مسبقا بتنفيذ لقائا تشاوريا حول اوضاع كبار السن كما قامت بتنظيم رحلات ترفيهية للمسنين ويبلغ عدد المتطوعين بالمبادرة حاليا 1600 متطوع يتم تدريبهم وتاهيليهم بشكل متكامل وسيتم خلال الايام القادمة اطلاق اول منصة اليكترونية للتطوع بهدف تنظيم العمل التطوعى.



تضمنت فعاليات الحفل، ندوة عن التوعية الصحية للمسنين، وقدمت الدكتورة هالة سويد قسم طب المسنين جامعة عين شمس عرضا عن الغذاء الصحى للمسنين وطرق التغذية السليمة وكيفية المحافظة على اللياقة البدنية والصحة لهذه المرحلة والمعتقدات الخاصة بها وادير حوار مفتوح حول المشاكل الصحية المتعلقة بهذه المرحلة العمرية وكيفية التغلب عليها، وفى نهاية الاحتفال قامت رئيس الادارة المركزية بتكريم الامهات والاباء بتوزيع الهدايا الرمزية عليهم.