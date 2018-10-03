لجنة تقييم الجامعات تزور جامعة الإسكندرية.. صور

استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وفد رفيع المستوى من وزارتي التعليم العالي والتخطيط والرقابة الإدارية ومجلس الوزراء والهيئة الهندسية، أعضاء لجنة تقييم الجامعات لرصد علامات التطوير التي تمت خلال الفترة الماضية، تنفيذًا للمبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاختيار أفضل جامعة استعدادًا للعام الداسي الجديد.



بدأت الجولة بكلية الهندسة، حيث قدم "الكردي"، أمام اللجنة عرضًا تقديميًا لشرح محاور التطوير على مستوى جميع كليات معاهد الجامعة وأهم الإنجازات المحلية والدولية لها، ولمتابعة عمل بوابات الدخول الإلكترونية ومشاهدة آلية دخول الطلاب بالكروت الممغنطة، وزيارة المكتبة المركزية بالكلية ومعمل قسم الهندسة الميكانيكية.



ثم توجهت اللجنة لزيارة إدارة رعاية الشباب حيث تم تفقد استاد الجامعة الرياضى وملاعب الجامعة وحمام السباحة الأوليمبى ومتحف مطبعة الجامعة، تلاها زيارة كلية العلوم حيث تم زيارة المعامل ووحدة الميكروسكوب الإلكترونى ومكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمى الـ(DAAD) بالكلية لتسهيل التواصل بين الطلاب والهيئة وتنظيم دورات فى اللغة الألمانية. تلاها زيارة كلية الزراعة حيث تم زيارة المعامل والقاعات الجديدة،



وعقب ذلك قامت اللجنة بزيارة مجمع العلوم الإنسانية التى تضمنت تفقد مركز الرعاية الثقافية والاجتماعية للمكفوفين بكلية الآداب ووحدة القياس والتقويم التى تحتوي على بنك الأسئلة والتصحيح الإلكترونى، وقاعة الواقع الافتراضي لتدريس بعض مقررات الدراسات الأثرية بتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد، ومركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات، والملاعب الجديدة بكلية التجارة والجراج الجديد بكلية التربية.



يأتى ذلك زيارة أعضاء اللجنة للمدينة الجامعية طلبة وطالبات بسموحة وتفقد مطعم المدينة الجامعية بكل منهما للوقوف على جودة وسلامة الطعام المقدم للطلاب.