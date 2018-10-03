المتحدث العسكري: بدء الحجز بمعرض إيدكس 2018 للصناعات الدفاعية والعسكرية

قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة في بيان له، إنه فى إطار الاستعدادات لتنظيم المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018" فــى الفتــرة من 3 - 5 ديسمبر المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية فقد تم تخصيص عدد من المواقع والروابط للحجز والاشتراك بالمعرض.



يذكر أن المعرض ينظم لأول مرة بجمهورية مصر العربية بالتعاون بين وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى وكبرى الشركات الإنجليزية العالمية العاملة فى هذا المجال.



ولمزيد من التفاصيل عن المعرض يرجى الدخول على:



https://www.facebook.com/egyptdefenceexpo