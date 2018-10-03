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أكاديمي يشرح تفصيليا كيفية حدوث ظاهرة تسونامي المدمرة.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:21 م
صدى البلد
توك شو
قال أستاذ جيولوجيا المياه بكلية العلوم جامعة بيروت الدكتور، سمير زعاطيطي، إنَّ ظاهرة تسونامي نَاتجة عن زلزال يَكون مركزه في قاع المحيط، وأنَّ الزلازل لها أسباب باطنية داخلية مثل احتكاكات ما بين الصخور تنتج مواد زلزالية تمر عبر الصخور وتصل لقاع المحيط فتهتز المنطقة والطبقة المائية الموجودة على السطح وتبدأ تنشأ نواة لتسونامي. 

وأضاف "زعاطيطي"، خلال لقائه على شاشة "الغد" الإخبارية، أنه من الصعب التنبؤ بالزلازل حتى الآن، لأنّ الزلازل تَعبير عنْ طاقة داخلية موجودة في باطن الأرض وفي النواة الخارجية طاقة حرارية بالأساس تذوب الصخور الأمر الذي يُولد موجات زلزالية. 

وتعد ظاهرة التسونامي أو موجات المد التي تحدث عقب الزلزال من الكوارث الطبيعية المدمرة التي يشهدها العالم، وهي تعني في اللغة اليابانية الموجة الكبيرة، ورغم محاولات العلماء للتنبؤ والسيطرة على هذه الظاهرة للتعامل مع تداعياتها إلا أنهم ظلوا عاجزين عن منع حدوثها أو التخفيف من آثارها المدمرة رغم ما وصل إليه العلم من تكنولوجيا للتنبؤ بالزلازل.

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