أكاديمي يشرح تفصيليا كيفية حدوث ظاهرة تسونامي المدمرة.. فيديو

قال أستاذ جيولوجيا المياه بكلية العلوم جامعة بيروت الدكتور، سمير زعاطيطي، إنَّ ظاهرة تسونامي نَاتجة عن زلزال يَكون مركزه في قاع المحيط، وأنَّ الزلازل لها أسباب باطنية داخلية مثل احتكاكات ما بين الصخور تنتج مواد زلزالية تمر عبر الصخور وتصل لقاع المحيط فتهتز المنطقة والطبقة المائية الموجودة على السطح وتبدأ تنشأ نواة لتسونامي.





وأضاف "زعاطيطي"، خلال لقائه على شاشة "الغد" الإخبارية، أنه من الصعب التنبؤ بالزلازل حتى الآن، لأنّ الزلازل تَعبير عنْ طاقة داخلية موجودة في باطن الأرض وفي النواة الخارجية طاقة حرارية بالأساس تذوب الصخور الأمر الذي يُولد موجات زلزالية.



