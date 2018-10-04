ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

النائب محمد فؤاد يشارك في ندوة لجنة المرأة بـ محامين الجيزة .. اليوم

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:03 ص
النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
معتز الخصوصى
يشارك النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية المعروف إعلاميا بمشروع قانون الوفد، في الندوة التي تقيمها لجنة المرأة بنقابة محامين الجيزة الخميس المقبل، بالنادي النهري بالعجوزة في تمام 7 مساء حول الأحوال الشخصية.

وقال فؤاد إن مشاركته في هذه الندوة تأتي في إطار استجابته لجميع الندوات والحوارات المجتمعية التي يدعو إليها لعرض مشروع قانونه للأحوال الشخصية وتلقى جميع الآراء والتعليقات حول مشروع القانون وحول مشروعات القوانين الأخرى.

وشدد "فؤاد" على أهمية الندوة التي تقيمها لجنة المرأة بنقابة محامين الجيزة لما ستسفر عنه من آراء متخصصين في القانون، وأن المحامين من أكثر فئات المجتمع التي تحتك بشكل مباشر ويومي مع القوانين وستساهم آرائهم في نقل صورة حقيقية لما يحدث على أرض الواقع وداخل أروقة المحاكم والمشكلات التي تواجههم مع القانون الحالي، وأضاف أن جميع الآراء مقبولة وقابلة للنقاش خاصة إذا كانت ستسهم في تحقيق الصالح العام للمجتمع.

الجدير بالذكر أن لجنة المرأة بنقابة محامي الجيزة ستقيم ندوة يوم الخميس المقبل حول الأحوال الشخصية برعاية النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وبحضور النقيب الفرعي محمد فتحي البهنساوي، وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية.

ترشيحاتنا

الكاف يؤكد أحقية الكاميرون في استضافة بطولة أمم أفريقيا 2019

احمي طفلكِ من الإصابة بالأكزيما

شاهد.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل.. ويبعد زوجته عن الكاميرات في مهرجان الإسكندرية

الزمالك يختتم مرانه اليوم ويطير للسعودية

ضبط شخصين بحوزتهما 4 كيلو إستروكس و4400 قرص مخدر بالجيزة ..صور

شاهد.. هذا ما سيحدث حينما تتناول وجبتك في قارة أنتركاتيكا المتجمدة

فتاة تنجو من الخطف بورقة منديل

تعرف على الحالة المرورية اليوم على الطرق والمحاور الرئيسية

أسعار خيالية لإطلالات المشاهير فى سبتمبر.. شيرين تتفوق على ميلانيا ترامب .. صور

آبل تطرح رموزا تعبيرية جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة

طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي

مركز تحديث الصناعة: 173 مصنعا تحمل شعار صنع في مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خيالية لإطلالات المشاهير فى سبتمبر.. شيرين تتفوق على ميلانيا ترامب .. صور

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

فيديو

تعرف على الحالة المرورية اليوم على الطرق والمحاور الرئيسية
تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو
مركز تحديث الصناعة: 173 مصنعا تحمل شعار صنع في مصر
طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي
شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟