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منوعات

عجوز 94 عامًا يسجل هدفا من ضربة جزاء فى الدوري الإنجليزي..فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:11 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة "مترو" البريطانية مقطع فيديو مؤثرا، يظهر عجوزا يبلغ من العمر 94 عامًا نجح فى تسجيل هدف فى مباراة لفريق "Notts County" بدوري الدرجة الرابعة الإنجليزي.

بعدما قرر نادي نوتس كاونتي تحقيق أمنية روي الذى يعانى من الخرف، بتسجيل هدف من ضربة جزاء ضربة جزاء في مرمى الفريق المنافس "كرو"، خلال مباراة جمعت بين الفريقين.

دخل برنتس على كرسي متحرك إلى أرض الملعب، وسط تشجيع وهتاف الجماهير، ومن ثم هز شباك حارس مرمى الفريق المنافس.

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