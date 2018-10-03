آمنة نصير تعلق على اشتغال الشيخ ميزو بتجارة الأسماك.. فيديو

قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن الشيخ محمد عبدالله نصر الشهير بـ"ميزو" لا يوجد له وظيفة ولا دخل ، وتجارته في السمك ليست عارا.



وأوضحت نصير خلال لقائها على فضائية" ال تي سي" أن الشيخ ميزو يعمل عملا شريفا، وعمله يحترم ، مصدر رزق حلال، بصرف النظر عن الطبقة الاجتماعية ، ولا يجوز التحقير مما يفعله أبدا.

