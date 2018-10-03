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ديني

آمنة نصير تعلق على اشتغال الشيخ ميزو بتجارة الأسماك.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:26 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن الشيخ محمد عبدالله نصر الشهير بـ"ميزو" لا يوجد له وظيفة ولا دخل ، وتجارته في السمك ليست عارا.

وأوضحت نصير خلال لقائها على فضائية" ال تي سي" أن الشيخ ميزو يعمل عملا شريفا، وعمله يحترم ، مصدر رزق حلال، بصرف النظر عن الطبقة الاجتماعية ، ولا يجوز التحقير مما يفعله أبدا.

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