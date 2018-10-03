المقاولون العرب تنتهي من أعمال تطوير مستشفى مولاجو بكمبالا.. والرئيس الأوغندي يفتتحها.. فيديو

فى ظل النجاحات المستمرة لشركة المقاولون العرب وتمددها شرقا وغربا بأنحاء المعمورة تحت قيادة المهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة افتتح الرئيس الأوغندي يوري موسفني، مستشفى مولاجو بالعاصمة كمبالا بعد تطويرها وإعادة تأهيلها من خلال شركة المقاولون العرب بتكلفة 22.3 مليون دولار.



وانتهت شركة المقاولون العرب من تطوير وإعادة تأهيل مستشفى مولاجو العام شاملًا الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالعاصمة كمبالا لصالح وزارة الصحة الأوغندية بإجمالي قيمة 22.3 مليون دولار.



كما انتهت الشركة من أعمال مشروع تخفيف أثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسى والتي شملت أعماله الحفر والتجريف وإزالة الصخور ووضع الجابيونات والصخور التى تمت إزالتها من المجرى المائي الرئيسى لحماية وتدعيم الجسور لمنع النحر ومواجهة الفيضان بكفاءة عالية بقيمة 2.7 مليون دولار.



بالإضافة إلى أعمال مشروع إنشاء المرحلة الأولى للهيكل الخرسانى لسوق بوسيجا التجارى على مسطح 7000 متر لصالح وزارة الإدارة المحلية الأوغندية فى العاصمة كمبالا بقيمة إجمالية حوالي 5.8 مليون دولار .