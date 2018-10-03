بيع أغلى زجاجة ويسكي في العالم بـ مليون و100 ألف دولار.. صور

شهدت العاصمة الإسكتلندية أدنبرة، بيع أغلى زجاجة ويسكي في العالم بسعر وصل لـ848 ألف جنيه أسترليني، فى مزاد علني أي ما يعادل مليون و100 ألف دولار أمريكي.





وبحسب وكالة "سبوتنك"، عرضت زجاجة ويسكي من نوع "Macallan" في مزاد علني في أكتوبر بالعاصمة أدنبرة، وتم بيعها برفقة صندوق خاص لكؤوس الويسكي، بعدما كان صاحب هذه المجموعة قد قام بشرائها في عام 1994 من المعمل مباشرة ولم يفصح عن السعر الذي دفع لأجلها في ذلك التاريخ.





وقالت الوكالة أن هناك 12 زجاجة فقط تم إنتاجها من هذا الويسكي، إحداها دمرت في زلزال باليابان في عام 2011، ويعتقد أن زجاجة أخرى قد تم فتحها، بعدما أنتجتها الشركة باسم "Macallan Valerio Adami 1926" تكريما للفنان الإيطالي، فاليريو أدامي، ويعود تاريخ تصنيعها لـ60 عامًا.



