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رياضة

ملخص مباراة الاهلي امس

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:31 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي
القسم الرياضي
يقدم موقع صدى البلد ملخص مباراة الاهلي أمس الثلاثاء ، بعدما حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا غاليا أمام ضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب السلام الدولي في إطار نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدفي الأهلي وليد سليمان فى الدقيقة 23 من زمن المباراة، قبل أن يضيف إسلام محارب الهدف الثاني للمارد الأحمر، فى الدقيقة 42 من زمن اللقاء.

ويلتقى الأهلى أمام وفاق سطيف الجزائري يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من الشهر الجاري، في مباراة العودة المقرر لها على ملعب 8 مايو بالجزائر.

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