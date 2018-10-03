رئيس أساقفة جنوب إيطاليا: فخور بزيارة أصول الحضارة الإنسانية في مصر

أكد لويجى فارى رئيس أساقفة جنوب إيطاليا سعادته بزيارة مصر والحفاوة الكبيرة التى لمسها مع كل من تقابل معهم، وأنه فخور بزيارة أصول الحضارة الانسانية في مصر وزيارة منطقة الأهرامات.



وأضاف - خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالوفد الكاثوليكي الايطالي الذى يزور مصر حاليا بالتعاون مع جمعية محبى مصر السلام بحضور الانبا عمانوئيل عياد مطران طيبة للاقباط الكاثوليك - انه سعيد للغاية بمقابلة فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ، وانه لمس خلال اللقاء مدى المحبة والروح الطيبة التى يتمتع بها فضيلة شيخ الازهر، مؤكدا ضرورة ألا نسمح للخلافات ان تدخل إلى قلوبنا وعقولنا باسم الدين.



وقال لويجى فارى، إن اهتمامنا بتنظيم رحلات إلى مصر ليس فقط اقتصاديا ولكن له ايضا أبعاد روحية عميقة، وان هروب العائلة المقدسة إلى مصر يعد رمزا لكافة الاسر التى تهجر أوطانها من أجل الحروب والاضطهاد، وهو ما يدفعنا دائما للتمسك بالسلام في كل انحاء العالم.



من جانبه، أكد الانبا عمانوئيل عياد مطران طيبة للاقباط الكاثوليك أن زيارة البابا فرنسيس العام الماضى عكست عمق العلاقات بين الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبين اهتمام الفاتيكان بقضايا السلام على مستوى العالم، وأن استقبال الوفد الايطالي في مصر يأتى في اطار الدور الوطنى للكنيسة الكاثوليكية، وان هذه الزيارة ناجحة وحققت أهدافها.



وأضاف مطران طيبة للاقباط الكاثوليك أن زيارة البابا فرنسيس لمصر العام الماضى فتحت طريقا مهما لتوجيه وتنشيط السياحة الدينية، وان الكنيسة الكاثوليكية حريصة على دعم الدولة المصرية في هذا المجال، وان مصر في مقدمة الدول السياحية بسبب تنوع الاثار الموجودة فيها من مختلف العصور ، فضلا عن تميز وتنوع الاماكن السياحية الثقافية والدينية والترفيهية، وأن الوفد الايطالي ابدى اعجابه الشديد بكل ما شاهده في مصر.



وتابع قائلا، إن زيارة الوفد الايطالي رفيع المستوى والذى يضم رئيس أساقفة جنوب ايطاليا لويجى فارى، وان الوفد كان حريصا على زيارة مجموعة من الاماكن السياحية من بينها الاهرامات والقلعة ومسجد عمر بن العاص بمصر القديمة، وأن الوفد ابدى اعجابه بالمسجد التاريخى وبالروحانية الكبيرة الموجودة فيه، لافتا إلى ان الوفد زار ايضا كنيسة السيدة العذراء بالمعادى كأحد الاماكن التى زارتها العائلة المقدسة في مصر.



بدوره، رحب هانى عزيز رئيس جمعية محبى مصر السلام بالوفد الايطالى، لافتا إلى أن الوفد كان حريصا على زيارة الاماكن الاثرية ولقاء مجموعة من المسئولين المصريين من بينهم وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ووزير الأثار خالد العنانى.