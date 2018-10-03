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فن

أحمد أمين في جولة للجامعات: لدي عدة مشاريع كممثل

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:02 م
صدى البلد
سمر سعد
أعلن الفنان احمد امين، على صفحات التواصل الاجتماعي مستخدما هاشتاج#امين_في_الجامعة ، أن زيارته لجامعة الفيوم الأحد الماضي، هي بداية جولته في عدد من الجامعات المصرية وخاصة خارج القاهرة الكبرى، وذلك بسبب تعبيرهم الدائم له انهم خارج دائرة الاهتمام.

وأكد أمين، عن رغبته في مقابلة الطلاب الموهوبين في فرق مسرح الجامعة لتشكيل كتيبة موهوبين "هتعمل مفاجأة كبيرة قريب" على حد قوله، مشيرًا إلى أنه لن يقوم بتقديم برامج في الفترة القادمة ولديه مشاريع كممثل.

بدأ الحوار بسؤال لـ أمين عن بدايته في المجال الفني، والتي أرجعها لمشاركته في المسرحي كمثثل ومخرج قبل أن يتعدى الـ ١٥ عاما واستمر حتى مسرح الجامعة، بعد ذلك عمل أحمد في مجال الصحافة، وكانت عودته للمجال الفني تحولا وظيفيا هاما في حياته.

ومن منطلق تجربته الشخصية، أكد أمين على أهمية عمل الشباب في المجال الذي يحبونه رغم الصعوبات، لافتًا إلى أن مستقبل الصناعة هو المحتوى الديجيتال، ودار النقاش حول تأثيره و كيفية صناعة الفرص في ظل التغيرات السريعة في المجال.

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