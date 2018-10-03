11 أكتوبر.. مؤتمر تشخيص وعلاج ضمور العضلات بالأطباء

تعقد النقابة العامة للأطباء بالتعاون مع جامعة عين شمس مؤتمرا علميا عن الجديد فى تشخيص وعلاج ضمور العضلات "دوشن"، وذلك يوم الخميس 11 أكتوبر الجاري بدار الحكمة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا.



يلقى كلمات افتتاح المؤتمر كلا من الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء والدكتور محمود المتينى عميد طب جامعة عين شمس.



يأتى المؤتمر ثمرة تعاون وشراكة علمية بين اللجنة العلمية بالنقابة مع قسم أمراض المخ والأعصاب "وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس".



يشمل المؤتمر محاضرات علمية يلقيها مجموعة من الأساتذة في مختلف التخصصات المتعلقة بالمرض وهى "العصبية ، النفسية، الصدر، القلب، العظام، الطب الطبيعي، الأطفال، الأشعة التشخيصية".