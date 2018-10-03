محافظ البحيرة يشدد على إنهاء أعمال رصف طريق دمنهور - دسوق

تفقد اللواء هشام آمنه – محافظ البحيرة يرافقه اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن بتفقد أعمال الرصف الجارية بطريق دمنهور – دسوق بطول 8 كم وبتكلفة استثمارية 35 مليون جنيه.



وتأتى الجولة التفقدية لمحافظ البحيرة فى إطار متابعة سير العمل بالمشروعات المنفذة بمدن ومراكز المحافظة فى شتى القطاعات الخدمية للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ ودفع العمل بها وتذليل ما يعترضها من معوقات.



ووجه المحافظ بضرورة تكثيف حجم العمل وزيادة معدلاته والالتزام بالمواصفات الفنيه في مراحل التنفيذ والبرنامج الزمنى المحدد لإنهاء الأعمال وذلك لأهمية الطريق كشريان رئيسى رابط بين محافظة البحيرة وكفر الشيخ.

