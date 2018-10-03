عميد دار علوم الفيوم يتابع أعمال ورشة إعداد الممثل المسرحي.. صور

التقى الدكتور عادل الدرغامي عميد كلية دار العلوم جامعة الفيوم، الطلاب والطالبات أعضاء المسرح لمتابعة أعمال ورشة إعداد الممثل المسرحي، والتي كانت قد بدأتها الأحد الماضي وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري وقد أقامت الكلية حفل استقبال الطلاب الجدد .





وأكد عميد الكلية في كلمته للطلاب، قائلا:"سألت نفسي كثيرًا ما الذي يمكن أن أقوله لطلاب الفرقة الأولى؛ وهم يدخلون الحياة الجامعية، ويشعرون بتلك المساحة من الحرية التي تمنحها تلك الحياة"، مضيفًا أن هذه الأجيال تبنى وعيها بنفسها، صحيح قد يؤدي إلى أخطاء؛ ولكن وجود الأخطاء لا تنفرهم من التجربة، ولا تبعدهم عن مقاربة الحياة وبناء وعيهم.



