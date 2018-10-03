عميد دار علوم الفيوم يتابع أعمال ورشة إعداد الممثل المسرحي.. صور

التقى الدكتور عادل الدرغامي عميد كلية دار العلوم جامعة الفيوم، الطلاب والطالبات أعضاء المسرح لمتابعة أعمال ورشة إعداد الممثل المسرحي، والتي كانت قد بدأتها الأحد الماضي وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري وقد أقامت الكلية حفل استقبال الطلاب الجدد .
وأكد عميد الكلية في كلمته للطلاب، قائلا:"سألت نفسي كثيرًا ما الذي يمكن أن أقوله لطلاب الفرقة الأولى؛ وهم يدخلون الحياة الجامعية، ويشعرون بتلك المساحة من الحرية التي تمنحها تلك الحياة"، مضيفًا أن هذه الأجيال تبنى وعيها بنفسها، صحيح قد يؤدي إلى أخطاء؛ ولكن وجود الأخطاء لا تنفرهم من التجربة، ولا تبعدهم عن مقاربة الحياة وبناء وعيهم.
وأشار "الدرغامى"، إلى أنه بعيدًا عن الوصايا التي يمكن أن يأنف منها الكبير، ويشعر بضغطها الصغير مطالب بأن أتوقف عند مجموعة من الجزئيات.التى . يتمثل في زاوية الرؤية وطبيعة المقاربة، فحين أقيم تاريخًا للكلية على أن أتوقف عند قمة الهرم، وأن أبصر النماذج اللامعة في المجالات المختلفة، فخريج دار العلوم ليس مدرسًا للغة العربية أو للعلوم الإسلامية مع التسليم بجلال وقداسة هذه المهنة، وإنما يجب أن نضع أمام أعيننا مساحات الحركة الكثيرة التي تمنحها دراسة مقررات هذه الكلية؛ وسوف تعمل إدارة الكلية على سد الفجوات المعرفية التي تحتاجها سوق العمل، وذلك من خلال الدورات وورش العمل.