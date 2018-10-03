ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب : فن الرفض

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:07 م
صدى البلد
إيه بقي فن الرفض؟ بالإنجليزي اسمه The Art of Rejection - إنها حقيقة بيولوجية بأننا متشابهون في شغفنا للانتماء..أدمغتنا بقي بتستقبل عملية الرفض زي ما بتستقبل الألم الجسدي. عندما نشعر بالإحباط ، تقوم أدمغتنا بإفراز مسكن كيماوي لمحاولة منع معاناتنا. على الرغم من المواد الأفيونية الطبيعية التي تدور الآن عبر الأوردة، فإن الدراسات تظهر أن الرفض لديه القدرة على الخلط بين أفكارنا وخفض معدل الذكاء لدينا.

هذا الشعور الذي ينتابنا بعدم القدرة على التفكير بشكل واضح عندما نشعر بالرفض ؟ انه حقيقي.

كلنا يعلم شعور الرفض و احساس الرفض من شخص ما .. احيانا نمر بموقف يجعلنا نختار ان نكون اكثر تفهما  وتعاطفا مع بعض الأشخاص حتي لا يشعر بالرفض وفي نفس الوقت نعلم حتمية خلق الحدود و المساحة الصحية لتجنب مثل تلك المواقف لنا.

إنه ليس قرارًا نتخذه بسهولة . بعد كل شيء ، نحن خلقنا للاتصال ببعضنا بعضا. إن خوفنا الأساسي من الرفض والتخلي هو ما يدفعنا إلى بذل قصارى جهدنا لتجنب انهيار العلاقة - حتى عندما نعرف أن العلاقة لم تعد تخدمنا.

في الآونة الأخيرة ، قررت أن الوقت قد حان لإعادة تقييم بعض العلاقات بعد فترة من اكتشاف الذات ، توصلت إلى إطار من القيم التي ساعدتني على تحديد من سأسمح به في حياتي ومن الذي سأرفضه.

قائمة الأشخاص الذين قررت قطع العلاقات معهم:

1. الناس لم يعد باستطاعتي الثقة بهم.

للشعور بالأمان في أي علاقة ، يجب أن يتمتع الشخص بحرية التعبير عن أعمق أفكاره ومشاعره وخبراته. لكي تعمل العلاقة ، يجب أن يكون هناك مستوى ثقة موجود. بالنسبة لي ، الثقة هي اليقين بتقبلي كما خلقت (بالبلدي تقبلني بعبلي بالوحش و الحلو ) وأن ما نعبر عنه سيبقى سريًا.

في مرحلة ما ، اختبرنا جميعًا ثقتنا في العلاقة. ربما كشف أقرب صديق لنا عن شيء قلناه إلى شخص آخر، والذي أضر بسمعتنا. ربما اكتشفنا أننا لم نعد نشعر بالأمان في علاقتنا ، أو أن أصدقاءنا لم يقبلونا أو الخيارات التي اتخذناها ، ولذلك لم نعد نشعر أننا يمكن أن نعبر عن أنفسنا لهم.

نقص الثقة هو عائق حقيقي أمام أي صداقة طويلة الأمد . بعد أن كشف أحدهم في حياتي عن تفاصيل شخصية عني إلى اصدقاء لهم ، قررت قطع أي شخص ينتهك ثقتي. أدركت أن لدي الحق في أن أشعر بالأمان في علاقاتي.

2. الناس الذين لا يحترمونني " كإنسانة "

إذا قمت بإبداء تعليقات جنسية غير لائقة عن نفسي أو امرأة أخرى ، فليس لديك مكان في حياتي. إذا كنت لا تحترم استقلال أي شخص جسديًا ، فلن يكون لديك مكان في حياتي. إذا كنت تريد أن تكون صديقي ، ولكن في الجزء الخلفي من عقلك لا تريد أكثر من النوم معي ، ليس لديك مكان في حياتي.

إذا كنت تعتقد أن كلمة "لا" هي دعوة للتفاوض ، فليس لديك مكان في حياتي. إذا كنت لا تستطيع أن تحترم أنني بشر مع رغباتي واحتياجاتي الخاصة ، ليس لديك مكان في حياتي. إذا كنت لا تستطيع احترام قدرتي على اتخاذ اختياراتي الخاصة ، فليس لديك مكان في حياتي.

كلنا نخطئ. ولكن إذا قررنا وفرضنا بناء حدود صحية تحترم كل الأطراف..سنرتاح جميعا!

3. الناس "حمالين الذنب".

كلنا نعرف هؤلاء الناس ، الذين يحاولون دائما أن يجعلونا نشعر بالذنب تجاه شيء ما. عندما نكون مع أناس مثل تلك النوعية ، نجد أنفسنا نشعر بعدم الارتياح. نشعر أننا بحاجة إلى شرح أنفسنا ، ونعتذر كل خمس ثوانٍ.

لأ. نقطة.
هؤلاء الناس يلعبون لعبة قذرة بأعصابنا ويودون شيئا واحدا .. خلق أسوأ ما فينا حتي يشعرونا بذنب اكثر و اكثر. يعتقدون أن مهمتنا هي إرضاؤهم. يمكن أن يكون الشعور بالذنب عاطفًا مفيدًا - فهو يخبرنا عندما نفعل شيئًا خاطئًا - ولكن عندما نكون على علاقة مع شخص ما يشعرنا دائمًا بأننا غير جيدين بما فيه الكفاية ، يمكن أن يستنزف طاقتنا ويؤذي احترامنا لذاتنا..

الذي لا يقاسمك وحدتك , حزنك , حتى ألمك , لا تأخذه على محمل الحب. - غادة السمان

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء يعلن رقمي الواتس آب لتلقى شكاوى القمامة

ابحث مع الشرطة.. العثور على جثة مجهولة الهوية فى الوايلى.. صور

المتحدث العسكري: بدء الحجز بمعرض إيدكس 2018 للصناعات الدفاعية والعسكرية

أول تعليق سعودي على أنباء احتجاز الكاتب جمال خاشقجي بقنصلية إسطنبول

قصة معاهدة 1955 بين أمريكا وإيران..عندما تدعي صداقة عدوك للنجاة من بطشه

وصول جثمان الأنبا بيشوي مطران دمياط إلى دير القديسة دميانة بالبراري

رجب شحاتة : أسعار توريد الأرز مناسبة.. وملتزمون بالوقوف إلى جانب الدولة

التليفزيون السعودي: نقل نجلي على عبدالله صالح من صنعاء للأردن

طفلة مصرية تدخل موسوعة جينيس لـ أطول غطسة في العالم.. صور

أحمد الفيشاوي يخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية..صور

لحظة اصطدام طائرتين عسكريتين في مطار الخرطوم.. فيديو وصور

أمين الفتوى: هذه المرأة لا يجوز لها أداء الحج أو العمرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

حافية القدمين.. ماركة مشهورة تستعرض تصميماتها لـ 2019 على الشاطئ

خيانة وتهرب ضريبي وكذب.. فضيحة جديدة لن تمر على ترامب بسلام

شاهد.. ميلانيا ترامب تتألق بمعطف HAVAN بسعر صادم

فيديو

باحث مصريات: أول عصابة لسرقة الآثار كانت قبل 3000 سنة بمشاركة أجانب
تطوير العشوائيات: بورسعيد أول محافظة تقضى على الأزمة خلال شهر
الفنان أبو يكشف عن اسمه الحقيقي وأول وظيفة عمل بها.. فيديو
لحظة اصطدام طائرتين عسكريتين في مطار الخرطوم.. فيديو وصور
محلل سياسي ليبي: الإدارة الأمريكية ستتحكم في نجاح أو فشل مؤتمر إيطاليا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟