سارة مجدي تكتب : فن الرفض

إيه بقي فن الرفض؟ بالإنجليزي اسمه The Art of Rejection - إنها حقيقة بيولوجية بأننا متشابهون في شغفنا للانتماء..أدمغتنا بقي بتستقبل عملية الرفض زي ما بتستقبل الألم الجسدي. عندما نشعر بالإحباط ، تقوم أدمغتنا بإفراز مسكن كيماوي لمحاولة منع معاناتنا. على الرغم من المواد الأفيونية الطبيعية التي تدور الآن عبر الأوردة، فإن الدراسات تظهر أن الرفض لديه القدرة على الخلط بين أفكارنا وخفض معدل الذكاء لدينا.



هذا الشعور الذي ينتابنا بعدم القدرة على التفكير بشكل واضح عندما نشعر بالرفض ؟ انه حقيقي.



كلنا يعلم شعور الرفض و احساس الرفض من شخص ما .. احيانا نمر بموقف يجعلنا نختار ان نكون اكثر تفهما وتعاطفا مع بعض الأشخاص حتي لا يشعر بالرفض وفي نفس الوقت نعلم حتمية خلق الحدود و المساحة الصحية لتجنب مثل تلك المواقف لنا.



إنه ليس قرارًا نتخذه بسهولة . بعد كل شيء ، نحن خلقنا للاتصال ببعضنا بعضا. إن خوفنا الأساسي من الرفض والتخلي هو ما يدفعنا إلى بذل قصارى جهدنا لتجنب انهيار العلاقة - حتى عندما نعرف أن العلاقة لم تعد تخدمنا.



في الآونة الأخيرة ، قررت أن الوقت قد حان لإعادة تقييم بعض العلاقات بعد فترة من اكتشاف الذات ، توصلت إلى إطار من القيم التي ساعدتني على تحديد من سأسمح به في حياتي ومن الذي سأرفضه.



قائمة الأشخاص الذين قررت قطع العلاقات معهم:



1. الناس لم يعد باستطاعتي الثقة بهم.



للشعور بالأمان في أي علاقة ، يجب أن يتمتع الشخص بحرية التعبير عن أعمق أفكاره ومشاعره وخبراته. لكي تعمل العلاقة ، يجب أن يكون هناك مستوى ثقة موجود. بالنسبة لي ، الثقة هي اليقين بتقبلي كما خلقت (بالبلدي تقبلني بعبلي بالوحش و الحلو ) وأن ما نعبر عنه سيبقى سريًا.



في مرحلة ما ، اختبرنا جميعًا ثقتنا في العلاقة. ربما كشف أقرب صديق لنا عن شيء قلناه إلى شخص آخر، والذي أضر بسمعتنا. ربما اكتشفنا أننا لم نعد نشعر بالأمان في علاقتنا ، أو أن أصدقاءنا لم يقبلونا أو الخيارات التي اتخذناها ، ولذلك لم نعد نشعر أننا يمكن أن نعبر عن أنفسنا لهم.



نقص الثقة هو عائق حقيقي أمام أي صداقة طويلة الأمد . بعد أن كشف أحدهم في حياتي عن تفاصيل شخصية عني إلى اصدقاء لهم ، قررت قطع أي شخص ينتهك ثقتي. أدركت أن لدي الحق في أن أشعر بالأمان في علاقاتي.



2. الناس الذين لا يحترمونني " كإنسانة "



إذا قمت بإبداء تعليقات جنسية غير لائقة عن نفسي أو امرأة أخرى ، فليس لديك مكان في حياتي. إذا كنت لا تحترم استقلال أي شخص جسديًا ، فلن يكون لديك مكان في حياتي. إذا كنت تريد أن تكون صديقي ، ولكن في الجزء الخلفي من عقلك لا تريد أكثر من النوم معي ، ليس لديك مكان في حياتي.



إذا كنت تعتقد أن كلمة "لا" هي دعوة للتفاوض ، فليس لديك مكان في حياتي. إذا كنت لا تستطيع أن تحترم أنني بشر مع رغباتي واحتياجاتي الخاصة ، ليس لديك مكان في حياتي. إذا كنت لا تستطيع احترام قدرتي على اتخاذ اختياراتي الخاصة ، فليس لديك مكان في حياتي.



كلنا نخطئ. ولكن إذا قررنا وفرضنا بناء حدود صحية تحترم كل الأطراف..سنرتاح جميعا!



3. الناس "حمالين الذنب".



كلنا نعرف هؤلاء الناس ، الذين يحاولون دائما أن يجعلونا نشعر بالذنب تجاه شيء ما. عندما نكون مع أناس مثل تلك النوعية ، نجد أنفسنا نشعر بعدم الارتياح. نشعر أننا بحاجة إلى شرح أنفسنا ، ونعتذر كل خمس ثوانٍ.



لأ. نقطة.

هؤلاء الناس يلعبون لعبة قذرة بأعصابنا ويودون شيئا واحدا .. خلق أسوأ ما فينا حتي يشعرونا بذنب اكثر و اكثر. يعتقدون أن مهمتنا هي إرضاؤهم. يمكن أن يكون الشعور بالذنب عاطفًا مفيدًا - فهو يخبرنا عندما نفعل شيئًا خاطئًا - ولكن عندما نكون على علاقة مع شخص ما يشعرنا دائمًا بأننا غير جيدين بما فيه الكفاية ، يمكن أن يستنزف طاقتنا ويؤذي احترامنا لذاتنا..



الذي لا يقاسمك وحدتك , حزنك , حتى ألمك , لا تأخذه على محمل الحب. - غادة السمان

