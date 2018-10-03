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محافظات

الكشف على 1000 طالب بجامعة الفيوم ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:55 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
نبيل أبو السعود
استقبل الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل رئيس جامعة الفيوم، المحافظ اللواء عصام سعد لمتابعة الكشف المبكر عن فيروس الالتهاب الكبدي (سي) للطلاب.

وتم الكشف على أكثر من 1000 طالب وطالبة، وجاري خلال الأيام المقبلة الكشف على باقي طلاب، وأيضا متابعة الخدمة الطبية داخل المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الخشاب عميد كلية الطب بالفيوم، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي القائم بعمل وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد صفاء مدير المستشفيات الجامعية.

الكشف على 1000 طالب بجامعة الفيوم ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي
الكشف على 1000 طالب بجامعة الفيوم ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي
الكشف على 1000 طالب بجامعة الفيوم ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي

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