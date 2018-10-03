ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

صلاح حسب الله: الاندماج سيخلق حزبا قويا يفيد الدولة.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:00 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن فكرة دمج الأحزاب مطروحة وتحظى بحجم كبير من الاهتمام، موضحا أن هناك 107 أحزاب سياسية فى مصر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن أصل الأحزاب هو تبادل السلطة، فالحياة الحزبية لا تحتاج إلى هذا الكم الكبير من الأحزاب.

وأشار إلى ان مصر تحتاج إلى 6 أحزاب قوية، تمثل اتجاهات سياسية معينة، وتقوم بعرض برامجها على الجمهور، لافتا إلى أن الاندماج بين الأحزاب سيخلق حزب قوى يفيد الدولة، وستقدم أشياء جديدة للمواطنين.

ترشيحاتنا

مدرب الأهلى يقود الرجاء المغربي لوضع قدم في نهائي الكونفدرالية.. فيديو

مقتل 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش.. تفاصيل

طفلة مصرية تدخل موسوعة جينيس لـ أطول غطسة في العالم.. صور

المتحدث العسكري: بدء الحجز بمعرض إيدكس 2018 للصناعات الدفاعية والعسكرية

ملعقة من هذه الوصفة لضبط السكر وحرق الدهون

الرئيس السيسي يوجه بتكثيف إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية واحتواء التضخم

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

مجلس الوزراء: الأحد المقبل أجازة رسمية بمناسبة 6 أكتوبر

رسميا.. تطبيق تقنية var بنهائى دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية

ضغوط كاميرونية كبيرة للاحتفاظ بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019

موعد مباراة العودة بين الأهلى ووفاق سطيف

التليفزيون السعودي: نقل نجلي على عبدالله صالح من صنعاء للأردن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

حافية القدمين.. ماركة مشهورة تستعرض تصميماتها لـ 2019 على الشاطئ

خيانة وتهرب ضريبي وكذب.. فضيحة جديدة لن تمر على ترامب بسلام

شاهد.. ميلانيا ترامب تتألق بمعطف HAVAN بسعر صادم

فيديو

باحث مصريات: أول عصابة لسرقة الآثار كانت قبل 3000 سنة بمشاركة أجانب
تطوير العشوائيات: بورسعيد أول محافظة تقضى على الأزمة خلال شهر
الفنان أبو يكشف عن اسمه الحقيقي وأول وظيفة عمل بها.. فيديو
لحظة اصطدام طائرتين عسكريتين في مطار الخرطوم.. فيديو وصور
محلل سياسي ليبي: الإدارة الأمريكية ستتحكم في نجاح أو فشل مؤتمر إيطاليا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟