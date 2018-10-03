صلاح حسب الله: الاندماج سيخلق حزبا قويا يفيد الدولة.. فيديو

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن فكرة دمج الأحزاب مطروحة وتحظى بحجم كبير من الاهتمام، موضحا أن هناك 107 أحزاب سياسية فى مصر.



وأضاف خلال حواره ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن أصل الأحزاب هو تبادل السلطة، فالحياة الحزبية لا تحتاج إلى هذا الكم الكبير من الأحزاب.



وأشار إلى ان مصر تحتاج إلى 6 أحزاب قوية، تمثل اتجاهات سياسية معينة، وتقوم بعرض برامجها على الجمهور، لافتا إلى أن الاندماج بين الأحزاب سيخلق حزب قوى يفيد الدولة، وستقدم أشياء جديدة للمواطنين.