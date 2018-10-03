ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تموين شمال سيناء: حصص أكتوبر ستوزع على البدالين خلال أيام

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:59 م
سكر وزيت
سكر وزيت
احمد صالح
قال فتحي راشد أبو حمدة، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، إنه لا يوجد نقص في الحصص التموينية على الإطلاق، موضحًا أن حصة شهر أكتوبر متوفرة، وستوزع على البدالين خلال أيام قليلة.

وأكد "راشد" أن حصص التموين تصل إلى المخابز بشكل يومي دون تعطيل، ولم تصل شكوى واحدة من أصحاب المخابز أو الأهالى بهذا الشأن.

وأشار إلى أن هناك رقابة تموينية على الأسواق بشكل مكثف بمختلف مدن المحافظة ،حيث تقوم مباحث التموين بتحرير قضايا للتجار المخالفين بشكل دوري.

وأوضح راشد أن الأمور تسير بشكل طبيعى، وجميع البضائع متوفرة، لافتا إلى أن عملية ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة ليست لها علاقة بالرقابة التموينية، بل إن الغلاء شامل جميع المحافظات لأن بيع وشراء الخضروات يعتمد على أسلوب العرض والطلب في أسواق الجملة بالمحافظات الأخرى.

من جانبه طالب إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ زويد ورفح، بزيادة حصة الدقيق لمركزي الشيخ زويد ورفح، لتكون 15 كجم كما كانت عليه في السابق. 

وأضاف "أبو شعيرة" أن المحافظ وافق على طلبه وستقوم مديرية التموين بمخاطبة الوزارة وإعادة الحصة كما كانت إلى 15 كجم بدلا من 10 كيلو؛ نظرا للظروف التي تمر بها المدينتان.

ترشيحاتنا

لهذه الأسباب فازت غادة والي بـ جائزة منظمة الصحة العالمية

وصول جثمان الأنبا بيشوي مطران دمياط إلى دير القديسة دميانة بالبراري

أول رد فعل أمريكي رسمى بعد تسليم روسيا منظومة إس 300 إلى سوريا

أول تعليق سعودي على أنباء احتجاز الكاتب جمال خاشقجي بقنصلية إسطنبول

موعد مباراة العودة بين الأهلى ووفاق سطيف

مجلس الوزراء يعلن رقمي الواتس آب لتلقى شكاوى القمامة

قصة معاهدة 1955 بين أمريكا وإيران..عندما تدعي صداقة عدوك للنجاة من بطشه

شاهد .. إطلالة زوجة الفيشاوي في افتتاح الإسكندرية السينمائي

أمريكا تزود دولة عدو لـ روسيا بأسلحة متطورة

أمين الفتوى: هذه المرأة لا يجوز لها أداء الحج أو العمرة

احتفاء عالمي بـ تطندي.. حكاية مسجد أثري نجح مصريان في ترميمه بعد فشل الأجانب.. صور

إثيوبيا تعين مديرا جديدا لسد النهضة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

حافية القدمين.. ماركة مشهورة تستعرض تصميماتها لـ 2019 على الشاطئ

خيانة وتهرب ضريبي وكذب.. فضيحة جديدة لن تمر على ترامب بسلام

شاهد.. ميلانيا ترامب تتألق بمعطف HAVAN بسعر صادم

فيديو

باحث مصريات: أول عصابة لسرقة الآثار كانت قبل 3000 سنة بمشاركة أجانب
تطوير العشوائيات: بورسعيد أول محافظة تقضى على الأزمة خلال شهر
الفنان أبو يكشف عن اسمه الحقيقي وأول وظيفة عمل بها.. فيديو
لحظة اصطدام طائرتين عسكريتين في مطار الخرطوم.. فيديو وصور
محلل سياسي ليبي: الإدارة الأمريكية ستتحكم في نجاح أو فشل مؤتمر إيطاليا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟