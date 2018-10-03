تموين شمال سيناء: حصص أكتوبر ستوزع على البدالين خلال أيام

قال فتحي راشد أبو حمدة، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، إنه لا يوجد نقص في الحصص التموينية على الإطلاق، موضحًا أن حصة شهر أكتوبر متوفرة، وستوزع على البدالين خلال أيام قليلة.





وأكد "راشد" أن حصص التموين تصل إلى المخابز بشكل يومي دون تعطيل، ولم تصل شكوى واحدة من أصحاب المخابز أو الأهالى بهذا الشأن.





وأشار إلى أن هناك رقابة تموينية على الأسواق بشكل مكثف بمختلف مدن المحافظة ،حيث تقوم مباحث التموين بتحرير قضايا للتجار المخالفين بشكل دوري.





وأوضح راشد أن الأمور تسير بشكل طبيعى، وجميع البضائع متوفرة، لافتا إلى أن عملية ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة ليست لها علاقة بالرقابة التموينية، بل إن الغلاء شامل جميع المحافظات لأن بيع وشراء الخضروات يعتمد على أسلوب العرض والطلب في أسواق الجملة بالمحافظات الأخرى.





من جانبه طالب إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ زويد ورفح، بزيادة حصة الدقيق لمركزي الشيخ زويد ورفح، لتكون 15 كجم كما كانت عليه في السابق.



