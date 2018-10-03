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ثقافة

ثقافة المنيا تحتفل بانتصارات أكتوبر

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 11:04 م
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا العديد من الأنشطة الثقافية والفنية ، في قصر ثقافة أبو قرقاص عقدت ندوة بعنوان مصر فى عهد الرومان وذلك بمدرسة التحرير الابتدائية حاضرها دكتور عيد حجازى وتحدث فيها عن تاريخ مصر فى عهد الرومان وبداية حكم الرومان ومظاهر الحياه الثقافية والتجارية.

كما نظم قصر ثقافة المنيا، بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار وقدمت فيها فرقة الفنون الشعبية بالقصر رقصات "البنت المنياوية الطهور، التنورة" بقيادة المدرب سيد تونى بالإضافة إلى ورش متنوعة بقسم الفنون التشكيلية لتعليم التشكيل وأسس التصميم مع المنظور الهندسي، ورشة نصر أكتوبر وعمل بوسترات متنوعة احتفالًا بإنتصارات أكتوبر، ورشة أدبية متنوعة بنادى أدب قصر ثقافة المنيا بحضور مجموعة من الشعراء والمبدعين الشبان .

كما أقام قصر ثقافة مغاغة ورشة فنية تشكيلية لتعليم وتدريب الرواد على الرسم والتلوين.

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