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برلمان

العبسي تهنئ أبوشقة لفوزه برئاسة اللجنة التشريعية بالبرلمان

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:16 ص
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصى
هنأت الدكتورة منال العبسي، رئيسة اللجنة النوعية للمرأة بحزب الوفد، المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بفوزه برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، متمنية له دوام النجاح والتوفيق فى أداء دوره الوطنى تحت قبة البرلمان.

وقالت رئيسة اللجنة النوعية للمرأة بحزب الوفد، فى بيان لها، إن فوز المستشار بهاء أبو شقة برئاسة اللجنة التشريعية بالبرلمان تعد قوة كبيرة للمجتمع المصرى وإثراء للحياة السياسية وتأكيدا لقوة العملية الديمقراطية فى الحياة السياسية والحزبية، مؤكدة أن رئيس الوفد قيمة وقامة قانونية وسياسية كبيرة ، داعية المولى عز وجل أن يوفقه فى مسيرة النجاحات التى حققها خلال عمله البرلمانى.

وأكدت «العبسي»، أن «أبوشقة» شخصية سياسية رفيعة المستوى لا تسعى إلا للصالح العام فهو دائمًا يعمل فى جميع المناصب السياسية والبرلمانية التى تولاها متطوعًا لخدمة بلاده.

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب، قد أعلنت عن فوز المستشار بهاء الدين أبو شقة، بمقعد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالتزكية لدور الانعقاد الرابع.

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