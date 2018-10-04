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ثقافة

افتتاح فعاليات اللقاء الأول لشباب المخرجين.. الإثنين

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 02:26 ص
صدى البلد
طارق موسى
يفتتح الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في السابعة مساء الاثنين القادم 8 أكتوبر، فعاليات اللقاء الأول لشباب المخرجين على مسرح مركز الجيزة الثقافي والمقرر استمراره حتى 13 أكتوبر 2018، ويشهد حفل الافتتاح حضور المخرج هشام عطوة، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة، مدير عام الإدارة العامة للمسرح.

وتتضمن فعاليات اللقاء، مشاركة 8 عروض مسرحية هي نتاج البرنامج التدريبي لورشة الإخراج التي نظمتها الإدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة بمشاركة عدد من المخرجين الجدد للدفع بهم في الموسم المسرحي الجديد للفرق الإقليمية وسيقوم بتقيم تلك الأعمال لجنة متخصصة من أبرز المسرحيين.

ويشارك فرع الإسكندرية بعرضي "فويستك" للمخرج على عثمان و"الزيارة" للمخرج أحمد سمير، بينما يشارك فرع ثقافة القاهرة بعرض "اميدية" للمخرج وليد شحاته، والجيزه بعرض "اميدية" للمخرج السيد عيد، ومن المنيا عرض "اميدية "للمخرج عماد عيد، ومن فرع ثقافة الإسماعيلية يشارك المخرج معتز مدحت بعرض "الحيوانات الزجاجية"، ومن قنا عرض "الحيوانات الزجاجية" للمخرج أحمد الدالي، و تشارك الفيوم بعرض "رقصة الموت" للمخرج أحمد السلاموني.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات اللقاء الأول لشباب المخرجين في السابعة مساء السبت 13 أكتوبر 2018 بحضور الفنانة د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، على مسرح الجيزة الثقافي .

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