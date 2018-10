أستاذ كيمياء بجامعة المنصورة تكتشف مواد طبيعية تقضي على البكتيريا

حصلت الدكتورة إيمان محمود إبراهيم الجندى أستاذ الكيمياء بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، على براءة اختراع للحصول على مركبات طبيعية للقضاء على البكتيريا والفطريات بدون أى سمية أو آثار جانبية، فيما تم منحها براءة اختراع دولية برقم US 9,707,203 B1 من براءات الاختراع بالولايات المتحدة الامريكية بالاشتراك مع جامعة الملك عبد العزيز.



وملخص البراءة اان الزعفران يعتبر نباتا له أهمية عالية فى إضافة نكهة للطعام وتم فصل مادة السفرنال من هذا النبات فى صورة نقية وتم إجراء تفاعلات كيميائية وضوءية وتم الحصول على عدة مركبات تم فصلهم بنجاح وهناك مادتين اثبتا أهمية بيلوجية عالية فى القضاء التام على أنواع مختلفة من البكتريا والفطريات بدون اى سمية أو أى آثار جانبية



جدير بالذكر أن الدكتور إيمان محمود إبراهيم الجندى حصلت على بكالوريوس العلوم قسم الكيمياء عام 1981 وحصلت على درجة الدكتوراة فى فلسفة العلوم تخصص كيمياء عضوية 1/1993 وتم الترقى إلى درجة أستاذ مساعد وأستاذ من قبل اللجنة العلمية الدائمة للكيمياء العضوية وتم الحصول على الأستاذية 9/2008.



كما أشرفت على العديد من الرسائل داخل مصر فى كلية العلوم وكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وخارجها فى كلية العلوم جامعة الملك عبد العزيز ومحكمة فى العديد من المجلات العلمية الدولية ذات معامل تأثير عال مثل مجلة مجلة الغذاء الطبى journal of medicinal food ومجلة السعودية الكيميائية Journal of Saudi chemical society عدد مرات الاستشهاد بابحاثها أكثر من 150 ولها أكثر من 35 بحثا دوليا