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رياضة

حمدي نوح يبدأ تدريبات أكاديمية ليدرز لكرة القدم.. صور

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:57 م
حمدي نوح مع لاعبي
حمدي نوح مع لاعبي الأكاديمية
محمد رشاد
بدأ المدرب حمدي نوح، مكتشف ومدرب اللاعب العالمي محمد صلاح ومحمد النني أولى تدريباته لأكاديمية ليدرز بمنتجع سكاي بالقاهرة الجديدة وقام باجتماع مع أولياء الأمور لإعطاء خطة التدريب لأبناء الأكاديمية.

وأوضح "نوح" أنه سيكتشف 100 لاعب وتسويقهم خارج جمهورية مصر العربية، كما أبدى السفير هشام حسين رئيس الشركة وسفير الشباب العربي سعادته بانضمام القامة الكبيرة حمدي نوح إلى فريق العمل للشركة وأنه بذلك سوف يقوم بتسويق اللاعبين لأندية أوروبية وعربية وعمل حفل ضخم يضم مباراة ودية بين نجوم الكرة المصرية وعمل اختبارات اللاعبين للانضمام إلى صفوف اللاعبين بالأكاديمية.

وسوف تستقبل الأكاديمية في القريب العاجل بعض المسئولين من دولة الأردن وإيطاليا وألمانيا لاكتشاف اللاعبين الموهوبين للتعاقد معهم.
حمدي نوح يبدأ تدريبات أكاديمية ليدرز لكرة القدم.. صور
حمدي نوح يبدأ تدريبات أكاديمية ليدرز لكرة القدم.. صور
حمدي نوح يبدأ تدريبات أكاديمية ليدرز لكرة القدم.. صور
حمدي نوح يبدأ تدريبات أكاديمية ليدرز لكرة القدم.. صور

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